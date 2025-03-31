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Квартиры с видом на море в Muscat, Оман

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Маскат, Оман
Квартира 3 комнаты
Маскат, Оман
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 4/9
Представляем новое интересное направление для инвестиций в недвижимость. Оман - одно из с…
$216,138
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Параметры недвижимости в Muscat, Оман

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1111 голосов