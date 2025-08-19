Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Оман
  3. Yiti
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Yiti, Оман

трехкомнатные
3
Квартира Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Yiti, Оман
Квартира 3 спальни
Yiti, Оман
Количество спален 3
Площадь 50 м²
Great Escape - это оживленный жилой комплекс в AIDA, одном из самых красивых закрытых сообще…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 3 спальни в Yiti, Оман
Квартира 3 спальни
Yiti, Оман
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Приходите домой к впечатляющему комфорту, эксклюзивности и известным услугам Marriott в полн…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 3 спальни в Yiti, Оман
Квартира 3 спальни
Yiti, Оман
Количество спален 3
Площадь 49 м²
После огромного успеха The Great Escape 1 и из-за популярного спроса новый роскошный опыт пр…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Tut TravelTut Travel
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти