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Квартиры около гольф-клуба в Маскате, Оман

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Muscat Province
10
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в As Sifah, Оман
Квартира 2 комнаты
As Sifah, Оман
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 1
🇴🇲 Оман | Jebel Sifah | 2 готовые квартиры с 1 спальней | от $173 355 Всего 2 варианта в …
$2,059
НДС
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квартиры-студии
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Параметры недвижимости в Маскате, Оман

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