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Квартиры в Muscat, Оман

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Маскат, Оман
Квартира 3 комнаты
Маскат, Оман
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 4/9
Представляем новое интересное направление для инвестиций в недвижимость. Оман - одно из с…
$216,138
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Квартира 2 комнаты в Маскат, Оман
Квартира 2 комнаты
Маскат, Оман
Число комнат 2
Количество этажей 10
Аида, Йити и Йенкит, Маскат, ОманПраво собственности: 100% иностранная собственность Тип нед…
$182,619
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Параметры недвижимости в Muscat, Оман

с видом на море
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов