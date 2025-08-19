Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Оман
  3. Yiti
  4. Жилая

Жильё в Yiti, Оман

квартиры
3
дома
5
8 объектов найдено
Вилла в Yiti, Оман
Вилла
Yiti, Оман
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Возвышаясь на 130 м над береговой линией, Halo Villas представляет собой ограниченную коллек…
Цена по запросу
Квартира 3 спальни в Yiti, Оман
Квартира 3 спальни
Yiti, Оман
Количество спален 3
Площадь 50 м²
Great Escape - это оживленный жилой комплекс в AIDA, одном из самых красивых закрытых сообще…
Цена по запросу
Квартира 3 спальни в Yiti, Оман
Квартира 3 спальни
Yiti, Оман
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Приходите домой к впечатляющему комфорту, эксклюзивности и известным услугам Marriott в полн…
Цена по запросу
AdriastarAdriastar
Квартира 3 спальни в Yiti, Оман
Квартира 3 спальни
Yiti, Оман
Количество спален 3
Площадь 49 м²
После огромного успеха The Great Escape 1 и из-за популярного спроса новый роскошный опыт пр…
Цена по запросу
Вилла в Yiti, Оман
Вилла
Yiti, Оман
Количество спален 3
Площадь 128 м²
Виллы Trump Cliff представляют собой вершину жизни высшего общества. Расположенная рядом с о…
Цена по запросу
Вилла в Yiti, Оман
Вилла
Yiti, Оман
Количество спален 5
Площадь 4 м²
Мощь жизни начинается на высоте 130 метров над Ривьерой Маскат, где владельцы гольф-виллы Тр…
Цена по запросу
Вилла в Yiti, Оман
Вилла
Yiti, Оман
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Расположенные в AIDA, эксклюзивном закрытом сообществе и известном месте для гольфа, располо…
Цена по запросу
Вилла в Yiti, Оман
Вилла
Yiti, Оман
Площадь 125 м²
Расположенные в AIDA, известном месте для гольфа и эксклюзивном закрытом сообществе, располо…
Цена по запросу
