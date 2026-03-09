Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Оман
  3. Muscat Province
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Muscat Province, Оман

Маскат
6
8 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Маскат, Оман
Вилла 3 комнаты
Маскат, Оман
Число комнат 3
Площадь 170 м²
Виллы на Утесе Трамп-Клифф Trump Cliff Villas предлагает широкий выбор полностью меблиров…
Цена по запросу
Вилла 3 комнаты в Маскат, Оман
Вилла 3 комнаты
Маскат, Оман
Число комнат 3
Площадь 375 м²
The Great Escape The Great Escape — жизнь в окружении живописной природы Наслаждайтесь…
Цена по запросу
Вилла 3 комнаты в Маскат, Оман
Вилла 3 комнаты
Маскат, Оман
Число комнат 3
Площадь 275 м²
The Great Escape The Great Escape — жизнь в окружении живописной природы Наслаждайтесь…
Цена по запросу
Вилла 3 комнаты в Маскат, Оман
Вилла 3 комнаты
Маскат, Оман
Число комнат 3
Площадь 125 м²
Rizz Villas Rizz Villas — роскошные виллы на морском побережье рядом с полем для гольфа …
Цена по запросу
Дом 3 комнаты в Маскат, Оман
Дом 3 комнаты
Маскат, Оман
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
🌊 ВИЛЛА У МОРЯ В ОМАНЕ • FREEHOLD • ВНЖ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НЕДВИЖИМОСТИ ✨ Курортный формат жи…
$270,270
Вилла 3 комнаты в Маскат, Оман
Вилла 3 комнаты
Маскат, Оман
Число комнат 3
Площадь 128 м²
Trump Cliff Villas В Trump Cliff Villas предлагается широкий выбор полностью обставленных…
Цена по запросу
Вилла 3 комнаты в Маскат, Оман
Вилла 3 комнаты
Маскат, Оман
Число комнат 3
Площадь 159 м²
Coastal Investment Villas Наслаждайтесь жизнью на берегу моря в роскошных виллах в AIDA, …
Цена по запросу
Вилла 3 комнаты в Маскат, Оман
Вилла 3 комнаты
Маскат, Оман
Число комнат 3
Площадь 159 м²
Rizz Villas Rizz Villas — роскошные виллы на морском побережье рядом с полем для гольфа …
Цена по запросу
