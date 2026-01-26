Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Оман
  3. Маскат
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Маскате, Оман

Muscat Province
7
13 объектов найдено
Дом 1 комната в Маскат, Оман
Дом 1 комната
Маскат, Оман
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Апартаменты в Омане с садом рассрочка 0% Маскат Квартиры в Маскате (Оман) с частным садом…
Цена по запросу
Вилла 2 комнаты в Маскат, Оман
Вилла 2 комнаты
Маскат, Оман
Число комнат 2
Площадь 157 м²
Цена по запросу
Вилла 3 комнаты в Маскат, Оман
Вилла 3 комнаты
Маскат, Оман
Число комнат 3
Площадь 125 м²
Rizz Villas Rizz Villas — роскошные виллы на морском побережье рядом с полем для гольфа …
Цена по запросу
Вилла в Маскат, Оман
Вилла
Маскат, Оман
Площадь 125 м²
Sunrise Haven Luxury Villas Sunrise Haven Luxury Villas: курортная жизнь с видом на океан…
Цена по запросу
Вилла 3 комнаты в Маскат, Оман
Вилла 3 комнаты
Маскат, Оман
Число комнат 3
Площадь 159 м²
Rizz Villas Rizz Villas — роскошные виллы на морском побережье рядом с полем для гольфа …
Цена по запросу
Вилла в Маскат, Оман
Вилла
Маскат, Оман
Площадь 159 м²
Sunrise Haven Luxury Villas Sunrise Haven Luxury Villas: курортная жизнь с видом на океан…
Цена по запросу
Вилла 3 комнаты в Маскат, Оман
Вилла 3 комнаты
Маскат, Оман
Число комнат 3
Площадь 128 м²
Trump Cliff Villas В Trump Cliff Villas предлагается широкий выбор полностью обставленных…
Цена по запросу
Вилла 3 комнаты в Маскат, Оман
Вилла 3 комнаты
Маскат, Оман
Число комнат 3
Площадь 170 м²
Виллы на Утесе Трамп-Клифф Trump Cliff Villas предлагает широкий выбор полностью меблиров…
Цена по запросу
Вилла 3 комнаты в Маскат, Оман
Вилла 3 комнаты
Маскат, Оман
Число комнат 3
Площадь 125 м²
Coastal Investment Villas Наслаждайтесь жизнью на берегу моря в роскошных виллах в AIDA, …
Цена по запросу
Вилла 3 комнаты в Маскат, Оман
Вилла 3 комнаты
Маскат, Оман
Число комнат 3
Площадь 275 м²
The Great Escape The Great Escape — жизнь в окружении живописной природы Наслаждайтесь…
Цена по запросу
Вилла 3 комнаты в Маскат, Оман
Вилла 3 комнаты
Маскат, Оман
Число комнат 3
Площадь 183 м²
Цена по запросу
Вилла 3 комнаты в Маскат, Оман
Вилла 3 комнаты
Маскат, Оман
Число комнат 3
Площадь 159 м²
Coastal Investment Villas Наслаждайтесь жизнью на берегу моря в роскошных виллах в AIDA, …
Цена по запросу
Вилла 3 комнаты в Маскат, Оман
Вилла 3 комнаты
Маскат, Оман
Число комнат 3
Площадь 375 м²
The Great Escape The Great Escape — жизнь в окружении живописной природы Наслаждайтесь…
Цена по запросу
