Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Оман
  3. Салала
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Салала, Оман

1 объект найдено
Дом в Салала, Оман
Дом
Салала, Оман
Количество этажей 2
Amazi — эксклюзивный жилой комплекс премиум-класса в составе курорта Hawana Salalah, располо…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Салала, Оман

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти