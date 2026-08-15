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Квартиры с садом в Дофаре, Оман

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Салала
7
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4 объекта найдено
Квартира 1 комната в Дофар, Оман
Квартира 1 комната
Дофар, Оман
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/4
Полностью интегрированное прибрежное сообщество, расположенное в Хавана-Салала, Оман. Распол…
$150,000
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Квартира 3 комнаты в Дофар, Оман
Квартира 3 комнаты
Дофар, Оман
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 107 м²
Этаж 4/4
Полностью интегрированное прибрежное сообщество, расположенное в Хавана-Салала, Оман. Распол…
$490,000
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Студия 1 комната в Дофар, Оман
Студия 1 комната
Дофар, Оман
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/4
Полностью интегрированное прибрежное сообщество, расположенное в Хавана-Салала, Оман. Распол…
$149,800
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Квартира 2 комнаты в Дофар, Оман
Квартира 2 комнаты
Дофар, Оман
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 3/4
Полностью интегрированное прибрежное сообщество, расположенное в Хавана-Салала, Оман. Распол…
$299,500
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Типы недвижимости в Дофаре

двухкомнатные

Параметры недвижимости в Дофаре, Оман

с бассейном
Недорогая
Элитная
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