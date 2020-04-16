Всемирная выставка EXPO 2020 была запланирована на период с октября текущего года по апрель 2021 года. Эксперты рассчитывали, что 25 млн. посетителей мероприятия, подавляющее большинство которых приедет из-за границы, всколыхнут и расшевелят отрасль, находящуюся сейчас в упадке.

В подготовку к этому масштабному событию власти вложили порядка $7 млрд: средства пошли на формирование необходимой жилой и коммерческой инфраструктуры. Некоторые аналитики не оставляют надежд, веря, что выставка станет глотком свежего воздуха для рынка экономики Дубая.

Цены на жилье в ОАЭ непрерывно падали, начиная с 2014 года (6 лет назад стоимость нефти значительно снизилась, резко умерив аппетиты инвесторов). Согласно индексу Cavendish Maxwell, летом прошлого года цены на односемейные дома побили антирекорд последних 10 лет, достигнув отметки в $495.500.

Причина кроется в перенасыщенности рынка — в 2018 году в стране достроилось около 30 тысяч единиц жилья. Это в два раза больше среднегодовой нормы предыдущих лет. Рост объемов предложения продолжался и в 2019-м — было сдано около 40 тысяч объектов жилой недвижимости. В связи с этим резко ожесточилась конкуренция среди риэлторов — цены упали на 25-30% по сравнению с пиковым 2014 годом. Сейчас продавцы вынуждены исхитряться, привлекая покупателей выгодными предложениями.

Еще до объявления об отмене выставки эксперты расходились во мнениях о ее влиянии на рынок жилья. Кто-то предсказывал импульсный скачок с затуханием сразу после окончания мероприятия. Кто-то считал, что выставка станет спусковым механизмом, который положит начало новому витку в развитии местной экономики. Власти ожидали, что прибыль от выставки EXPO-2020 составит не менее $33,4 млрд.

Однако из-за пандемии коронавируса, унесшей уже более 120 тысяч жизней по всему миру, событие хотят сдвинуть на год. Окончательный официальный ответ на вопрос, будет ли проводиться мероприятие, в скором времени должно дать руководство Международного бюро выставок.

Генеральный директор оргбюро EXPO-2020 Рим аль-Хашими в своем заявлении сообщила, что решение о переносе выставки продиктовано чувством единения и солидарности с пострадавшими от COVID-19.

Тем не менее, несмотря на свирепствующую пандемию, количество сделок купли-продажи в Дубае выросло почти на 10%. Тенденция наблюдается со второго полугодия 2019. В первом квартале 2020-ого количество сделок достигло рекордного за последние три года уровня.

По материалам: Prian

Фото: Envato