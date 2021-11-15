Где учиться за рубежом — ТОП городов мира для студентов

Студенческая платформа EduBirdie провела исследование по оценке обучения за рубежом. Во внимание приняли 36 наиболее востребованных направлений. В список параметров, влияющих на конечный результат, вошли факторы, связанные с учебным процессом, и с образом жизни. Главными стали:

общий рейтинг ВУЗов;

количество учебных заведений ТОП-уровня;

скорость интернета;

популярность в соцсетях;

количество студентов из других стран;

наличие мест питания разной направленности;

общая стоимость жизни.

В первой пятерке оказались:

Лондон, Париж, Москва, Мадрид, Нью-Йорк.

На 6-10 местах расположились Барселона, аргентинская и австрийская столицы, Стамбул и Сингапур. Замыкают список Осло, Шэньчжэнь и Сан-Франциско.

Британская столица заняла первое место по количеству рейтинговых учебных заведений, популярности в Twitter, Facebook, Instagram и других соцсетях. Параллельно выяснилось, что в Лондоне больше всего мест, где подают блюда для вегетарианцев и веганов.

Самой доступной оказалась жизнь в Стамбуле (420$) и Боготе (427$). Также эти города вышли в лидеры по количеству фаст-фудов. Первенство по числу баров досталось Буэнос-Айресу и Сиднею.

Больше всего студентов из других государств зафиксировали в Вене и Париже. Лондон по этому пункту занял лишь третье место. Зато в Оксфордском университете оказалось максимальное количество выпускников из королевских семей.

По скорости интернета всех перегнал Мадрид. Столица Великобритании по этому параметру оказалась на 16 месте. На последнюю позицию по самому высокому рейтингу университетов в общем списке попал Сан-Франциско.