Портал бронирования жилья для отдыха Holidu подсчитал количество туристов, ежегодно приезжающих в европейские города, и сравнил их с местным населением. Делимся списком городов, сильнее всего страдающих от овертуризма.

В некоторых уголках мира туристы являются не благом, а бременем, так как их становится очень много. Вот 10 европейских городов, которые чрезмерно переполнены туристами:

1. Дубровник, Хорватия — 36 туристов на 1 жителя.

2. Венеция, Италия — 21 турист на 1 жителя.

3. Брюгге, Бельгия — 21 турист на 1 жителя.

4. Родос, Греция — 21 турист на 1 жителя.

5. Рейкьявик, Исландия — 16 туристов на 1 жителя.

6. Флоренция, Италия — 13 туристов на 1 жителя.

7. Ираклион, Греция — 13 туристов на 1 жителя.

8. Амстердам, Нидерланды — 12 туристов на 1 жителя.

9. Дублин, Ирландия — 11 туристов на 1 жителя.

10. Таллинн, Эстония — 10 туристов на 1 жителя.

Интересный факт: жители хорватского Дубровника так устали от шума туристов, что добились введения запрета на использование чемоданов с колесиками. Теперь по мощеным улицам будет запрещено катить чемоданы — путешественникам придется нести их на руках.

Этот рейтинг был составлен с использованием количества туристов в 2019 году (последний год перед пандемией) для каждого города в списках самых посещаемых городов The Savvy Backpacker и Air Mundo.