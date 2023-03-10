7 марта 2023 года заработала модернизированная Шенгенская информационная система (SIS). Цель этих обновлений — предоставление национальным властям более полной и достоверной информации для обеспечения максимальной безопасности.

Что такое SIS? Это крупнейшая система обмена информацией. Она направлена на обеспечение безопасности и пограничного контроля в Европе. Система содержит сведения о разыскиваемых или пропавших без вести лицах, гражданах третьих стран, не имеющих законного права нахождения в ЕС, а также об утерянных или украденных вещах.

Где действует система SIS? На сегодня обновленная SIS работает в 30 странах Европы (26 стран-членов ЕС и ассоциированных стран Шенгенского соглашения). Летом 2023 года к системе должен присоединиться Кипр.

Тезисно об обновленных функциях в системе:

Отныне будут действовать более четкие правила и улучшенные структуры для обмена информацией через национальные контактные пункты (офисы SIRENE).

Система будет анализировать новые категории данных: отпечатки ладоней, отпечатки пальцев и даже записи ДНК пропавших без вести.

Национальные органы власти смогут выдавать превентивные предупреждения в системе для защиты определенных категорий уязвимых лиц (детей, которым угрожает опасность похищения или потенциальных жертв терроризма, торговли людьми, гендерного насилия, или вооруженный конфликт/военные действия).

Появились дополнительные инструменты для предотвращения и сдерживания незаконной миграции. Решения о возвращении на родину будут частью информации, передаваемой в системе.

У кого есть доступ к системе? У Европола, национальных иммиграционных ведомств, а также у Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Frontex).