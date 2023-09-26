72% покупателей жилья испытывают сожаление. Таковы данные опроса, проведенного в июле 2022 года компанией Anytime Estimate. Мы собрали истории домовладельцев, которые пожалели о своём приобретении по самым разным причинам.

Истории американцев, которыми они поделились на BuzzFeed

Разочарование в «очаровательном» доме

— В 2016 году я мечтала о приобретении очаровательного, старого дома, вдохновленная тем, что видела и слышала в передачах по благоустройству. Я искала несколько месяцев и, наконец, нашла доступный дом в симпатичном районе, который был «с любовью обновлен». Оказалось, что дом был дешево и плохо переделан риелтором, и вскоре после переезда выяснилось, что центральный кондиционер был всего лишь для украшения — ничего не было установлено. Это было только начало. На ремонт ушло почти 100 тысяч долларов, и через три года я продала дом в гораздо лучшем состоянии, чем когда въехала, но прибыль была нулевой. Поэтому, честно говоря, у меня осталось очень много сожалений по поводу этой покупки.

Аноним

«Это была поспешная покупка»

— Мы купили наш дом в апреле 2020 года. После шести недель замкнутого существования в нашей двухкомнатной квартире мы с супругом довольно быстро поняли, что нам нужно больше пространства. Зная, что рынок жилья в нашем районе очень конкурентный, мы приступили к поиску. За один день мы посмотрели четыре дома и сделали предложение по последнему дому. Мы купили дом (ура!), но теперь, когда мир постепенно возвратился в нормальное русло, мы осознаем некоторые серьезные недостатки...

Мы думали, что дом находится на тихой улице, но это потому, что мы видели дом в апреле 2020 года! Теперь, два года спустя, кажется, что люди используют нашу улицу, чтобы как можно быстрее добраться от одного перекрестка до другого. Мы также живем рядом с небольшим аэропортом, который на момент нашего визита не использовался активно. Сейчас же мы слышим, как прямо над головой целыми днями пролетают очень громкие самолеты. Мы по-прежнему любим наш дом, но осознаём, что в будущем точно захотим переехать.

Аноним

Неожиданно возникшие «нюансы»

— Мы приобрели дом совсем недавно и поспешили убедиться, что наше предложение будет принято. Позже мы узнали, что при проверке дома не только не были выявлены некоторые проблемы, но и весь дом был некачественно построен и в нем завелись грызуны, которых не было видно при просмотрах.

Сразу после переезда мы были вынуждены потратить значительно больше денег, чтобы сделать дом функциональным и пригодным для жизни. Возможно, нам придется снести и перестроить его. Нам нравится местоположение и участок, но это стало маленькой победой в океане разочарований.

Аноним

Недостаток опыта

— Я не полностью сожалею о покупке своей квартиры, но мне бы хотелось, чтобы со мной был опытный человек, который помог бы мне обратить внимание на детали. Все проверки прошли нормально, но меня беспокоят мелочи, которые я не могу изменить: мало света, шумная улица и тонкие стены. Мне бы хотелось, чтобы кто-то помог мне в этом процессе и позаботился о всех этих деталях.

himalayall

История россиянки, которая купила квартиру и пожалела

А вот история жительницы Екатеринбурга, которую она рассказала порталу E1.RU:

— Войдя в квартиру, приобретённую в ипотеку, я поняла, что попала в настоящий ад. Это был мой первый опыт покупки недвижимости, и, увлечённая идеей о выгодном расположении дома, я закрыла глаза на многие «странности» в этой сделке.

Перед покупкой я долго уговаривала хозяйку квартиры пропустить себя внутрь, чтобы посмотреть на свой будущий дом (до этого я была там лишь однажды), но та всегда находила какие-то предлоги, чтобы этого избежать. Я была занята на работе и сама оформляла ипотечные документы, поэтому не сильно обращала внимание на отказы.

Но получив ключи и войдя в квартиру, увиденное шокировало меня. Работали только две розетки, свет был только в ванной и туалете, канализация была засорена, и вода не стекала в трубу. В конце концов, мне пришлось обратиться в службу дезинфекции, так как в первую же ночь в новой квартире меня покусали блохи.

Со временем стали выясняться ещё более страшные детали. Оказалось, что мои соседи за стеной занимались изготовлением запрещенных наркотических веществ. Потребовалось четыре года, чтобы их выселить.

К тому же, после покупки квартиры, ко мне начали приходить коллекторы, и оказалось, что бывшая хозяйка взяла кредит в банке, указав мой адрес. Это продолжалось, пока я не предоставила документ о собственности на квартиру.

Даже мой почтовый ящик стал объектом интереса — в течение пяти лет после покупки на него приходили повестки на сына бывшей хозяйки из военкомата, иногда приходили и сотрудники комиссариата.

Я вложила огромное количество денег и нервов в ремонт своей квартиры: на установку входной двери, замену труб, дезинфекцию, электропроводку и шумоизоляцию.

В конце концов, я поняла, что вторичное жилье может оказаться настоящей головной болью и требовать огромных вложений, как материальных, так и эмоциональных. Эта квартира может и подорожала со временем, но нервов и средств на её восстановление ушло точно в разы больше.

Истории пользователей Reddit

А вот такими краткими историями люди делятся в сабреддите Well... That sucks... («Мда... это отстой...)

«Только спустя два года жизни в своём доме, я пришел домой и узнал, что моя каминная полка была всего лишь приклеена».

Источник: boredpanda.com

«Много лет подряд мы с супругой копили, чтобы построить в лесу хижину нашей мечты. Не прошло и двух лет, как в заброшенном доме через дорогу открылся табачный магазин. Всё бы ничего, но он светится, как маяки Гондора».

Источник: boredpanda.com

«Вот так кухонная раковина просто полностью провалилась в отверстие в столешнице».

Источник: boredpanda.com

«Наверное, мне понадобится ведро побольше»

Источник: boredpanda.com

«Это коридор жилого дома в Далласе, штат Техас. Выглядит словно сцена из „Титаника“».

Источник: boredpanda.com

Все эти истории — урок всем будущим покупателям недвижимости. Важно осмотреть каждый уголок своего будущего жилища, задавать вопросы соседям и проверять все документы, чтобы избежать подобных неприятных сюрпризов.