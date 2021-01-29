Аналитический портал Numbeo выпустил обновленную версию рейтинга, куда вошли самые опасные и безопасные государства мира. Список был составлен на основе официально зарегистрированного числа преступлений в разных странах. На этот раз в ТОП вошли 135 государств — на 2 больше, чем в предыдущей версии рейтинга, обнародованного в середине прошлого года.

В 2021 году странами, наиболее безопасными для проживания, названы:

Катар. Тайвань. ОАЭ. Оман. Остров Мэн.

Места в ТОП-10 также получили Швейцария, Гонконг, Словения, Япония и Грузия. Германия стала 42-й в списке, Италия — 68-й, США — 80-й. Россия, Украина и Беларусь расположились на 52-й, 82-й и 114-й позиции соответственно. Последняя строчка в рейтинге досталась Венесуэле.

По сравнению с прошлогодней версией списка, произошло несколько серьезных изменений. Например, Грузия упала на 6 позиций вниз, а Греция и Италия — на 8. Некоторые государства, наоборот, поднялись в рейтинге. В их числе — Россия, ставшая на 3 строчки выше, США — на 4 и Украина — на 5. Наибольшее перемещение в ТОПе совершила Беларусь. Она упала с 17-й строчки на 114-ю по причине нынешних политических конфликтов.