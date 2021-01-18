В преддверии Нового года эпидемиологическая ситуация в ряде стран мира серьезно ухудшилась. По этой причине государства, пытаясь уменьшить распространение коронавируса, стали вводить строгие ограничения.

Подробнее о принятых нововведениях поведал ATOP.

Великобритания

Всем гражданам, пребывающим в страну на любом из видов транспорта, необходимо иметь при себе негативный ПЦР-тест, пройденный не ранее 72 часов до въезда. Сертификат нужно предъявить перед вылетом. В случае его отсутствия авиапассажиры могут быть не допущены к посадке. Справка с отрицательным тестом потребуется путешественникам и по прибытии — ее необходимо показать на пограничном контроле. Отсутствие этого документа приведет к штрафу в 500 фунтов.

Наличие сертификата не освобождает пребывающих в Англию от 10-дневного карантина. Сократить его срок можно через 5 дней, при условии, что будет пройден повторный тест и его результаты окажутся отрицательными.

Германия

Местным правительством ужесточены правила въезда для граждан из стран зоны риска (к этой категории причислена и Россия). Прибывающим необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест, пройденный не раньше чем за 48 часов, или пройти его по прибытии в Германию. Вне зависимости от итогов тестирования, въезжающие должны отправиться на изоляцию сроком в 10 дней. Ее продолжительность можно сократить через 5 суток, если пройти повторный ПЦР-тест.

Для въезжающих в Германию предусмотрено еще одно обязательное требование — прохождение регистрации на портале www.einreiseanmeldung.de. Здесь необходимо оставить данные о поездке и свои контактные сведения, которые будут перенаправлены в орган здравоохранения.

Греция

Власти страны увеличили сроки карантина в 2 раза. Вместо 3 суток период изоляции будет длиться 7 дней вплоть до 21 января. Место, где был пройден карантин, указывается в специальной форме PLF. Кроме того, от въезжающих требуется справка с отрицательным тестом, результаты которой были получены не ранее 72 часов.

Финляндия

Действующие ограничения для ряда стран, подпадающих под «красную зону» (сюда относится и Россия), были продлены до 9 февраля. Существующие запреты в Финляндии введены с середины марта прошлого года. С тех пор ограничения периодически продлеваются.

Эстония

Въезжающим в страну с 15 января необходимо иметь в наличии отрицательный ПЦР-тест, пройденный за 72 часа до прибытия. Сертификат не требуется только транзитным пассажирам и лицам, проживающим на границе с Финляндией и Латвией, которые ежедневно прибывают в Эстонию по рабочей необходимости.

Австралия

При въезде в страну путешественникам нужно предъявить справку с негативным тестом на COVID сроком не более 72 часов. Обязательным также стало ношение масок в течение всего полета. Это требование относится не только к пассажирам, но и к каждому члену авиаэкипажа.

Южная Корея

Прибывающие в страну должны иметь при себе ПЦР-тест с отрицательными показателями, полученными не ранее 48 часов. Повторное тестирование ожидает путешественников и при въезде в Южную Корею. Независимо от итогов, наличия гражданства и сроков пребывания, въезжающим необходимо пройти карантин продолжительностью 14 дней.

Латинская Америка

Наряду с европейскими странами, латиноамериканские государства также ужесточили правила въезда:

На Кубе с 10 января обязательным стало наличие справки с ПЦР-тестом для иностранцев.

с 10 января обязательным стало наличие справки с ПЦР-тестом для иностранцев. Этот же сертификат требуется и при въезде в Чили . Дополнительно въезжающие должны отправиться на 10-дневный карантин.

. Дополнительно въезжающие должны отправиться на 10-дневный карантин. В Перу период изоляции для прибывающих длится 14 суток. От путешественников по-прежнему требуется негативный тест на Ковид сроком не ранее 72 часов.

период изоляции для прибывающих длится 14 суток. От путешественников по-прежнему требуется негативный тест на Ковид сроком не ранее 72 часов. Аналогичные правила предусмотрены в Бразилии , которая до июля прошлого года не вводила никаких ограничений. Теперь от въезжающих необходим ПЦР-тест с результатами, полученными в течение последних 72 часов.

, которая до июля прошлого года не вводила никаких ограничений. Теперь от въезжающих необходим ПЦР-тест с результатами, полученными в течение последних 72 часов. В Колумбии срок сертификата — 96 часов до прибытия. Без наличия отрицательного теста прибывшим в страну придется соблюдать изоляцию сроком в 14 суток.