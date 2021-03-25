По сообщению агентства Bloomberg, несколько европейских государств выступили с предложением разрешить въезд для иностранцев, которые прошли полную вакцинацию, имеют отрицательный ПЦР-тест или переболели COVID-19. Прежде всего на принятии таких мер настаивают страны, экономически зависящие от туристической отрасли, информирует агентство ТАСС.

Пока не уточняется, какие государства выступили с инициативой о послаблениях. Сообщается, что этот вопрос будет активно рассмотрен в конце марта текущего года на саммите, где встретятся лидеры стран ЕС.

Тем временем Еврокомиссия уже сейчас занимается проработкой концепции «зеленого паспорта», который будет служить единым сертификатом о вакцинации. Имея его в наличии, путешественники получат возможность свободно перемещаться по странам ЕС. Для примера, в Испании выпуск «прививочных паспортов» намечен на лето этого года.