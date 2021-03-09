Какие страны входят в состав Балкан и как туда переехать?

Интернет пестрит информацией о том, что Балканы — полуостров, на котором регулярно идут войны и происходят политически мотивированные конфликты. Однако это утверждение не совсем верно: «горящими точками» можно назвать всего несколько мест полуострова (например, непризнанную республику Косово или Сербию).

Другие же страны Балкан, такие как Черногория, Греция и Болгария, входят в списки самых безопасных стран мира и ежегодно привлекают множество туристов и инвесторов.

Что входит в состав Балкан

Географически к Балканскому полуострову относятся следующие страны:

Последние 2 страны традиционно относят к Азии и Южной Европе соответственно.

Омывается полуостров шестью морями: Адриатическим, Ионическим, Мраморным, Средиземным, Черным и Эгейским. Несмотря на то, что все страны находятся на одном полуострове, каждая из них уникальна и имеет свои особенности.

В этой статье предлагаем обратить внимание на 3 страны, входящие в состав «Балкан», которые пользуются самым высоким спросом у пользователей нашей платформы.

Болгария

Страна, которая совмещает в себе прекрасные песчаные пляжи черноморского побережья и лучшие горнолыжные курорты.

Легализация

Болгария — одна из немногих республик Балканского полуострова, которая входит в состав Евросоюза. По этой причине с каждым годом появляется все больше иностранцев, претендующих на паспорт этой страны. Существует несколько способов получения болгарского гражданства:

происхождение;

натурализация;

вступление в брак с гражданином Болгарии;

проживание в стране на легальных основаниях более 10 лет;

особые заслуги;

инвестиции.

Более подробно о всех нюансах легализации в стране можно узнать здесь .

Стоит отметить, что болгарский ВНЖ не дает оснований для безвизового въезда и проживания на территории ЕС. Эти преимущества есть только у граждан.

Покупка недвижимости

Приобретение собственности в Болгарии доступно для всех иностранцев. Существуют ограничения только на покупку участков и недвижимости с землей — такие объекты доступны лишь для граждан ЕС.

Приобретение жилья не является основанием для получения паспорта Болгарии, но позволяет иностранным гражданам в упрощенном режиме получить мультивизу и по ней находиться в стране до 180 дней в году.

Стоимость жилья в первую очередь зависит от расположения и типа недвижимости. Так, средняя цена квадратного метра в Бургасе составляет 834 евро, в окрестностях Солнечного Берега — 537 евро.

Квартира Бургас, Болгария € 36,000 Квартира Бургас, Болгария € 81,500 Квартира 1 спальня Софийская область, Болгария € 132,000 1 ванных комнат 80 м² Квартира София, Болгария € 85,490 72 м² Квартира Солнечный берег, Болгария € 29,000 Квартира Солнечный берег, Болгария € 34,500 Квартира София, Болгария € 146,000 60 м² 1/4 Этаж

Удивительная страна в южной части Балканского полуострова. Практически круглый год жители Греции могут наслаждаться теплой погодой и золотистыми пляжами лазурного моря.

Греческий паспорт дает иностранцам множество преимуществ:

Существует несколько способов получения греческого гражданства, но самым популярным является инвестирование в недвижимость.

Недвижимость в Греции уже давно пользуется спросом у инвесторов — вложив всего 250.000 евро в собственность, иностранец имеет право на получение Золотой Визы. Что примечательно, документ выдается не только вкладчику, но и всем членам его семьи.

Подробнее о том, как получить Золотую Визу Греции, здесь .

Цены на недвижимость зависят от региона: квартиру в Афинах можно купить за 100.000 евро, в Халкидиках — за 60.000. Жилье на острове Крит обойдется не менее чем в 200.000 €.

Черногория

Гостеприимная страна, встречающая туристов невероятной природой. Черногория по праву считается одной из самых живописных балканских республик.

Легализация

В данный момент Черногория не входит в состав ЕС, но еще в 2018 г. ее включили в список «потенциально готовых» к вступлению в Евросоюз стран. Согласно документам, уже в 2025 году Черногория, вероятнее всего, станет членом Европейского Союза.

Такая перспектива увеличила спрос на гражданство Монтенегро. Многие иностранцы всерьез заинтересовались инвестиционной программой, которая была запущена два года назад.

Покупка недвижимости

Согласно законопроекту, приобретая недвижимость на стадии строительства, иностранец может претендовать на получение паспорта Черногории. Суммы вложений следующие:

250.000 евро — на севере страны; 450.000 евро — на юге.

Подробнее о том, как получить гражданство Черногории в обмен на покупку недвижимости, можно здесь .

Для тех граждан, которые хотят купить жилье у моря для личных целей, Черногория является идеальной страной. Цены здесь ниже, чем в странах ЕС. Также есть возможность получения пассивного дохода от сдачи недвижимости в аренду.

Стоимость жилья зависит от его близости к морю. Например, квартиру в Подгорице можно купить за 80.000 евро. За квартиру с таким же метражом в Будве нужно будет заплатить около 150.000 €.