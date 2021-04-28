Как переехать в Турцию? Подробное руководство
Турция — одна из немногих стран, в которых выдают туристический ВНЖ. Причина понятна: приехав сюда на неделю, хочется задержаться здесь на месяцы и даже годы.
О том, как переехать в эту солнечную страну, разбираемся вместе с Татьяной Калайджы, представителем агентства Reimer Real Estate в Турции.
ВНЖ Турции: какие виды существуют и как получить
В Турции существует два варианта ВНЖ (Ikamet):
- Краткосрочный (Kısa Dönem İkamet İzni);
- Долгосрочный (Uzun Dönem İkamet İzni).
Есть несколько способов получения турецкого ВНЖ иностранными гражданами:
- трудоустройство;
- учеба в стране;
- вступление в брак с резидентом Турции;
- открытие бизнеса;
- воссоединение с семьей;
- туризм;
- покупка недвижимости.
В настоящее время самый большой процент поданных заявлений приходится на два последних пункта.
Туристический ВНЖ
Выдается тем туристам, которые хотят задержаться в стране более чем на 3 месяца. Срок действия документа — год. По его истечении ВНЖ продлить нельзя: нужно либо покинуть страну, либо выбрать любой другой способ повторного получения карточки временного резидента.
ВНЖ за покупку недвижимости
В Турции покупка любого объекта недвижимости предполагает получение вида на жительство. С таким документом иностранец не имеет права работать на территории государства. Срок действия ВНЖ — 1-2 года с возможностью продления. Спустя 5 лет иностранец имеет право претендовать на получение турецкого паспорта.
Как правило, жилье в Турции покупают с целью:
- инвестирования/перепродажи;
- получения пассивного дохода от сдачи жилья в аренду;
- проживания.
Процедура оформления вида на жительство
Оформление вида на жительство может занять всего несколько недель. Для его получения необходимо:
- получить налоговый номер;
- оформить всю необходимую документацию;
- при необходимости открыть счет в местном банке;
- предъявить ТАПУ (документ, подтверждающий право собственности на недвижимость) либо годовой договор на аренду, заверенный нотариусом;
- оформить страховку.
Обращаем внимание на то, что все документы должны быть переведены на турецкий язык.
Процедура покупки жилья
Независимо от того, сотрудничает ли покупатель с риэлтором или занимается оформлением сделки самостоятельно, от него потребуется:
- Заключить договор купли-продажи;
- Подготовить документы;
- Произвести оплату;
- Получить права собственности;
- Оформить ТАПУ;
- Заключить договор на оплату коммунальных услуг.
Ограничения и особые требования
Существуют ограничения на приобретение жилья иностранцами:
- Общая площадь приобретаемого недвижимого имущества иностранным гражданином не может превышать 30 Га в общем по Турции и 10% площади района, где разрешена частная собственность.
- Если приобретаемое недвижимое имущество включено в «Специальную Зону Безопасности», то для этого требуется разрешение правительства того места, где находится недвижимое имущество.
Документы, необходимые для сделки с недвижимостью в Турции
Иностранному гражданину для приобретения недвижимости в Турции понадобятся следующие документы:
- Tapu — свидетельство о праве собственности на продаваемую недвижимость.
- DASK — полис обязательного страхования от землетрясения.
- Отчет об оценке недвижимости, выданный организацией, имеющей лицензию на оценочную деятельность от СРК (Совета по рынку капитала).
- Справка о текущей рыночной стоимости недвижимости, выданная соответствующим муниципалитетом.
- Удостоверение личности или паспорт (при необходимости предоставляются вместе с переводом).
- Фотографии — 1 фото продавца и 2 фото покупателя, сделанные в течение последних 6 месяцев (размер 6×4 см).
- Присяжный переводчик (требуется, если имеется сторона, не говорящая на турецком языке). Должен быть уполномочен региональной комиссией по юстиции.
- Оригинал или заверенная копия доверенности вместе с переводом (если сделка совершается по доверенности, выданной за границей).
Как получить турецкое гражданство за инвестиции?
Чтобы получить паспорт Турции в кратчайшие сроки, иностранцу необходимо инвестировать в коммерческую или жилую недвижимость не менее 250.000 долларов США. Есть ряд требований:
- Допускается суммирование стоимости нескольких объектов, на которые распространяются одинаковые требования по сроку владения — минимум 3 года.
- Вся сумма должна быть перечислена на банковский счет продавца.
- Официальная оценочная стоимость недвижимости должна составлять не менее 250.000 долларов США по курсу на дату заключения договора купли-продажи.
- В случае покупки недвижимости в ипотеку учитывается стоимость объекта с вычетом процентов по кредиту.
- На получение гражданства могут претендовать супруг/супруга и несовершеннолетние дети.
- Срок получения гражданства — от 2 до 6 месяцев в зависимости от количества членов семьи.
Также иностранное лицо может заявить свои права на турецкое подданство по семейным обстоятельствам (замужество) или после срока проживания в стране более 5 лет.
- Инвестировать в коммерческую или жилую недвижимость не менее 250.000 долларов США.
- Оформить вклад в банки Турции от 500.000 долларов США.
- Купить государственные облигации на общую сумму не менее 500.000 долларов США.
- Зарегистрировать свою компанию в Турции и трудоустроить не менее 50 турецких граждан.