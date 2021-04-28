Содержание:

  1. ВНЖ Турции: какие виды существуют и как получить
    1. Туристический ВНЖ
    2. ВНЖ за покупку недвижимости
    3. Процедура оформления вида на жительство
  2. Процедура покупки жилья 
  3. Ограничения и особые требования
  4. Документы, необходимые для сделки с недвижимостью в Турции
  5. Как получить турецкое гражданство за инвестиции?
  6. Объекты недвижимости в Турции и цены на них
    1. Апартаменты
    2. Дома
    3. Элитное жилье
    4. Коммерческая недвижимость

Турция — одна из немногих стран, в которых выдают туристический ВНЖ. Причина понятна: приехав сюда на неделю, хочется задержаться здесь на месяцы и даже годы. 

О том, как переехать в эту солнечную страну, разбираемся вместе с Татьяной Калайджы, представителем агентства Reimer Real Estate в Турции.

ВНЖ Турции: какие виды существуют и как получить

В Турции существует два варианта ВНЖ (Ikamet):

  1. Краткосрочный (Kısa Dönem İkamet İzni);
  2. Долгосрочный (Uzun Dönem İkamet İzni).

Есть несколько способов получения турецкого ВНЖ иностранными гражданами:

  • трудоустройство;
  • учеба в стране;
  • вступление в брак с резидентом Турции;
  • открытие бизнеса;
  • воссоединение с семьей;
  • туризм;
  • покупка недвижимости.

В настоящее время самый большой процент поданных заявлений приходится на два последних пункта.

Туристический ВНЖ

Выдается тем туристам, которые хотят задержаться в стране более чем на 3 месяца. Срок действия документа — год. По его истечении ВНЖ продлить нельзя: нужно либо покинуть страну, либо выбрать любой другой способ повторного получения карточки временного резидента.

ВНЖ за покупку недвижимости

В Турции покупка любого объекта недвижимости предполагает получение вида на жительство. С таким документом иностранец не имеет права работать на территории государства. Срок действия ВНЖ — 1-2 года с возможностью продления. Спустя 5 лет иностранец имеет право претендовать на получение турецкого паспорта.

Как правило, жилье в Турции покупают с целью:

  • инвестирования/перепродажи;
  • получения пассивного дохода от сдачи жилья в аренду;
  • проживания.

Процедура оформления вида на жительство

Оформление вида на жительство может занять всего несколько недель. Для его получения необходимо:

  • получить налоговый номер;
  • оформить всю необходимую документацию;
  • при необходимости открыть счет в местном банке;
  • предъявить ТАПУ (документ, подтверждающий право собственности на недвижимость) либо годовой договор на аренду, заверенный нотариусом;
  • оформить страховку.

Обращаем внимание на то, что все документы должны быть переведены на турецкий язык.

Процедура покупки жилья 

Независимо от того, сотрудничает ли покупатель с риэлтором или занимается оформлением сделки самостоятельно, от него потребуется:

  1. Заключить договор купли-продажи;
  2. Подготовить документы;
  3. Произвести оплату;
  4. Получить права собственности;
  5. Оформить ТАПУ;
  6. Заключить договор на оплату коммунальных услуг.

Ограничения и особые требования

Существуют ограничения на приобретение жилья иностранцами:

  1. Общая площадь приобретаемого недвижимого имущества иностранным гражданином не может превышать 30 Га в общем по Турции и 10% площади района, где разрешена частная собственность.
  2. Если приобретаемое недвижимое имущество включено в «Специальную Зону Безопасности», то для этого требуется разрешение правительства того места, где находится недвижимое имущество.

Документы, необходимые для сделки с недвижимостью в Турции

Иностранному гражданину для приобретения недвижимости в Турции понадобятся следующие документы:

  • Tapu — свидетельство о праве собственности на продаваемую недвижимость.
  • DASK — полис обязательного страхования от землетрясения.
  • Отчет об оценке недвижимости, выданный организацией, имеющей лицензию на оценочную деятельность от СРК (Совета по рынку капитала).
  • Справка о текущей рыночной стоимости недвижимости, выданная соответствующим муниципалитетом.
  • Удостоверение личности или паспорт (при необходимости предоставляются вместе с переводом).
  • Фотографии — 1 фото продавца и 2 фото покупателя, сделанные в течение последних 6 месяцев (размер 6×4 см).
  • Присяжный переводчик (требуется, если имеется сторона, не говорящая на турецком языке). Должен быть уполномочен региональной комиссией по юстиции.
  • Оригинал или заверенная копия доверенности вместе с переводом (если сделка совершается по доверенности, выданной за границей).

Как получить турецкое гражданство за инвестиции?

Чтобы получить паспорт Турции в кратчайшие сроки, иностранцу необходимо инвестировать в коммерческую или жилую недвижимость не менее 250.000 долларов США. Есть ряд требований:

  • Допускается суммирование стоимости нескольких объектов, на которые распространяются одинаковые требования по сроку владения — минимум 3 года.
  • Вся сумма должна быть перечислена на банковский счет продавца.
  • Официальная оценочная стоимость недвижимости должна составлять не менее 250.000 долларов США по курсу на дату заключения договора купли-продажи.
  • В случае покупки недвижимости в ипотеку учитывается стоимость объекта с вычетом процентов по кредиту.
  • На получение гражданства могут претендовать супруг/супруга и несовершеннолетние дети.
  • Срок получения гражданства — от 2 до 6 месяцев в зависимости от количества членов семьи.

Также иностранное лицо может заявить свои права на турецкое подданство по семейным обстоятельствам (замужество) или после срока проживания в стране более 5 лет.

  1. Инвестировать в коммерческую или жилую недвижимость не менее 250.000 долларов США.
  2. Оформить вклад в банки Турции от 500.000 долларов США.
  3. Купить государственные облигации на общую сумму не менее 500.000 долларов США.
  4. Зарегистрировать свою компанию в Турции и трудоустроить не менее 50 турецких граждан.

Объекты недвижимости в Турции и цены на них

Апартаменты
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с Gartennutzung
Махмутлар центр, Турция
€61,000
2 Количество комнат 1 ванных комнат
Квартира 2 спальни
Аланья, Турция
€54,000
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
Квартира 1 комната
Аланья, Турция
€31,500
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² Количество этажей 6
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с Gartennutzung
Мраморноморский регион, Турция
€194,115
3 Количество комнат 1 ванных комнат
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Мерсин, Турция
€65,000
4 Количество комнат 3 ванных комнат 195 м² 3 Этаж
Квартира 1 спальня
Аланья, Турция
€45,500
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² Количество этажей 3

Дома
Вилла 4 спальни с бассейном, с Gartennutzung, с kabel sat tv
Gelemis, Турция
€210
6 Количество комнат 5 ванных комнат
Вилла 1 спальня с бассейном, с kabel sat tv, с dv verkabelung
Деревня калкан, Турция
€192,700
2 Количество комнат 1 ванных комнат
Дом 3 комнаты с балконом, с лифтом, с кондиционером
Yaylali, Турция
€58,400
3 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м² 7/10 Этаж
Вилла 1 спальня с сауной
Аланья, Турция
€74,500
2 Количество комнат 70 м² Количество этажей 5
Вилла
Мраморноморский регион, Турция
€119,275
Вилла 3 спальни
Yaylali, Турция
€149,000
235 м²

Элитное жилье
Вилла 4 спальни с бассейном, с сауной, с Gartennutzung
Мраморноморский регион, Турция
€1,38 млн
5 Количество комнат 6 ванных комнат
Вилла 5 спален с бассейном, с kabel sat tv, с dv verkabelung
Деревня калкан, Турция
€733,340
6 Количество комнат 5 ванных комнат
Квартира 4 спальни с террасой, на первой береговой линии, с панорамным видом
Стамбул, Турция
€401,282
5 Количество комнат 5 ванных комнат 230 м² 3/4 Этаж

Коммерческая недвижимость
Коммерческая
Yenikoey, Турция
€62,023
Коммерческая
Мраморноморский регион, Турция
€98,283
Коммерческая
Авджылар, Турция
€129,772
Коммерческая 1 комната
Аланья, Турция
€140,000
1 Количество комнат Количество этажей 1