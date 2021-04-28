Турция — одна из немногих стран, в которых выдают туристический ВНЖ. Причина понятна: приехав сюда на неделю, хочется задержаться здесь на месяцы и даже годы.

О том, как переехать в эту солнечную страну, разбираемся вместе с Татьяной Калайджы, представителем агентства Reimer Real Estate в Турции.

ВНЖ Турции: какие виды существуют и как получить

В Турции существует два варианта ВНЖ (Ikamet):

Краткосрочный (Kısa Dönem İkamet İzni); Долгосрочный (Uzun Dönem İkamet İzni).

Есть несколько способов получения турецкого ВНЖ иностранными гражданами:

трудоустройство;

учеба в стране;

вступление в брак с резидентом Турции;

открытие бизнеса;

воссоединение с семьей;

туризм;

покупка недвижимости.

В настоящее время самый большой процент поданных заявлений приходится на два последних пункта.

Туристический ВНЖ

Выдается тем туристам, которые хотят задержаться в стране более чем на 3 месяца. Срок действия документа — год. По его истечении ВНЖ продлить нельзя: нужно либо покинуть страну, либо выбрать любой другой способ повторного получения карточки временного резидента.

ВНЖ за покупку недвижимости

В Турции покупка любого объекта недвижимости предполагает получение вида на жительство. С таким документом иностранец не имеет права работать на территории государства. Срок действия ВНЖ — 1-2 года с возможностью продления. Спустя 5 лет иностранец имеет право претендовать на получение турецкого паспорта.

Как правило, жилье в Турции покупают с целью:

инвестирования/перепродажи;

получения пассивного дохода от сдачи жилья в аренду;

проживания.

Процедура оформления вида на жительство

Оформление вида на жительство может занять всего несколько недель. Для его получения необходимо:

получить налоговый номер;

оформить всю необходимую документацию;

при необходимости открыть счет в местном банке;

предъявить ТАПУ (документ, подтверждающий право собственности на недвижимость) либо годовой договор на аренду, заверенный нотариусом;

оформить страховку.

Обращаем внимание на то, что все документы должны быть переведены на турецкий язык.

Процедура покупки жилья

Независимо от того, сотрудничает ли покупатель с риэлтором или занимается оформлением сделки самостоятельно, от него потребуется:

Заключить договор купли-продажи; Подготовить документы; Произвести оплату; Получить права собственности; Оформить ТАПУ; Заключить договор на оплату коммунальных услуг.

Ограничения и особые требования

Существуют ограничения на приобретение жилья иностранцами:

Общая площадь приобретаемого недвижимого имущества иностранным гражданином не может превышать 30 Га в общем по Турции и 10% площади района, где разрешена частная собственность. Если приобретаемое недвижимое имущество включено в «Специальную Зону Безопасности», то для этого требуется разрешение правительства того места, где находится недвижимое имущество.

Документы, необходимые для сделки с недвижимостью в Турции

Иностранному гражданину для приобретения недвижимости в Турции понадобятся следующие документы:

Tapu — свидетельство о праве собственности на продаваемую недвижимость.

DASK — полис обязательного страхования от землетрясения.

Отчет об оценке недвижимости, выданный организацией, имеющей лицензию на оценочную деятельность от СРК (Совета по рынку капитала).

Справка о текущей рыночной стоимости недвижимости, выданная соответствующим муниципалитетом.

Удостоверение личности или паспорт (при необходимости предоставляются вместе с переводом).

Фотографии — 1 фото продавца и 2 фото покупателя, сделанные в течение последних 6 месяцев (размер 6×4 см).

Присяжный переводчик (требуется, если имеется сторона, не говорящая на турецком языке). Должен быть уполномочен региональной комиссией по юстиции.

Оригинал или заверенная копия доверенности вместе с переводом (если сделка совершается по доверенности, выданной за границей).

Как получить турецкое гражданство за инвестиции?

Чтобы получить паспорт Турции в кратчайшие сроки, иностранцу необходимо инвестировать в коммерческую или жилую недвижимость не менее 250.000 долларов США. Есть ряд требований:

Допускается суммирование стоимости нескольких объектов, на которые распространяются одинаковые требования по сроку владения — минимум 3 года.

Вся сумма должна быть перечислена на банковский счет продавца.

Официальная оценочная стоимость недвижимости должна составлять не менее 250.000 долларов США по курсу на дату заключения договора купли-продажи.

В случае покупки недвижимости в ипотеку учитывается стоимость объекта с вычетом процентов по кредиту.

На получение гражданства могут претендовать супруг/супруга и несовершеннолетние дети.

Срок получения гражданства — от 2 до 6 месяцев в зависимости от количества членов семьи.

Также иностранное лицо может заявить свои права на турецкое подданство по семейным обстоятельствам (замужество) или после срока проживания в стране более 5 лет.

Инвестировать в коммерческую или жилую недвижимость не менее 250.000 долларов США. Оформить вклад в банки Турции от 500.000 долларов США. Купить государственные облигации на общую сумму не менее 500.000 долларов США. Зарегистрировать свою компанию в Турции и трудоустроить не менее 50 турецких граждан.

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