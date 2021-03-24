Как купить недвижимость в Варшаве и ее окрестностях? Интервью со специалистом из Польши

Цены на недвижимость в Польше, несмотря на пандемию, постоянно растут. Однако при всем этом даже в Варшаве они до сих пор остаются ниже, чем в столицах других стран Евросоюза. По этой причине польский рынок недвижимости привлекает множество покупателей из-за рубежа.

10 марта 2021 в прямом эфире аккаунта @realtingcom обсудили тему, интересующую многих граждан Евросоюза и стран СНГ: как купить недвижимость в Польше.

В прямом эфире приняли участие:

Алена Мартыненко, директор международной платформы недвижимости REALTING; Галина Харламова, ведущий специалист первого русскоязычного агентства недвижимости в Варшаве East West Reals.

По образованию Галина является магистром права Республики Польша, поэтому компания East West Reals не только подбирает недвижимость для своих клиентов, но и оказывает помощь в подготовке договоров, оформлении документов и получении разрешения на покупку коммерческих объектов в МВД.

Во время интервью Галина ответила на множество вопросов, заданных не только собеседницей, но и зрителями:

Сколько стоит квадратный метр в столице Польши и за ее пределами?

Как выбрать риэлтора?

Какие документы понадобятся иностранцу для покупки жилья в Польше?

Какие объекты сейчас выгодно покупать?

Сколько стоит содержание недвижимости в Варшаве?

Как получить польский ВНЖ?

Также в эфире спикеры обсудили возможность выгодного инвестирования в польскую недвижимость.

Предлагаем Вам посмотреть видеозапись эфира, чтобы узнать все тонкости покупки жилья в Варшаве и ее окрестностях.

Ниже приводим краткое содержание эфира:

Среди иностранных покупателей недвижимости в Польше чаще всего встречаются граждане стран СНГ и ЕС.

недвижимости в Польше чаще всего встречаются граждане стран СНГ и ЕС. Минимальная зарплата в Польше — 2400-2600 злотых (≈ 650 $). Средний уровень дохода — 6000-6500 злотых (≈ 1600 $).

в Польше — 2400-2600 злотых (≈ 650 $). Средний уровень дохода — 6000-6500 злотых (≈ 1600 $). Средняя стоимость квадратного метра в новостройке Варшавы — около 2400 $. Так, квартиру площадью 27 м² в новом доме можно купить за 67.000 $.

квадратного метра в новостройке Варшавы — около 2400 $. Так, квартиру площадью 27 м² в новом доме можно купить за 67.000 $. К оммунальные услуги в такой квартире будут стоить примерно 180 $ (отопление, подача воды, электричество, лифт, вывоз мусора и пр.).

в такой квартире будут стоить примерно 180 $ (отопление, подача воды, электричество, лифт, вывоз мусора и пр.). В 2019 г. доход от сдачи недвижимости в аренду достигал 6-7% годовых. В период пандемии спрос на краткосрочную аренду упал. Квартиры, которые ранее на рынке сдавались на короткий период времени, собственники перепрофилировали для сдачи на длительный срок (минимум год). Количество квартир на долгосрочную аренду выросло, в связи с чем цены от сдачи квартиры также упали. Результат — в данный момент рентабельность составляет 4-5%.

достигал 6-7% годовых. В период пандемии спрос на краткосрочную аренду упал. Квартиры, которые ранее на рынке сдавались на короткий период времени, собственники перепрофилировали для сдачи на длительный срок (минимум год). Количество квартир на долгосрочную аренду выросло, в связи с чем цены от сдачи квартиры также упали. Результат — в данный момент рентабельность составляет 4-5%. Цены на продаваемые объекты остались прежними и продолжают расти.

Покупка недвижимости не дает преимуществ при получении визы, ВНЖ или ПМЖ.

ВНЖ Польши можно получить на следующих основаниях: обучение; трудоустройство; открытие собственного бизнеса; происхождение (карта поляка); брак с гражданином Польши.

можно получить на следующих основаниях: Многие предпочитают инвестировать в недвижимость на стадии котлована.Пока квартира строится ( около двух лет), цены за м2 растут. По этой причине объект потом можно перепродать на любом этапе строительства по более высокой цене.

на стадии котлована.Пока квартира строится ( около двух лет), цены за м2 растут. По этой причине объект потом можно перепродать на любом этапе строительства по более высокой цене. Варшава считается одним из лучших польских городов для инвестиций . Среди других можно также назвать: Вроцлав, Гданьск, Сопот, Познань.

. Среди других можно также назвать: Вроцлав, Гданьск, Сопот, Познань. В настоящее время в Польше появился новый тренд — покупка недвижимости в пригороде Варшавы. В окрестностях столицы можно купить таунхаус с хорошей отделкой за 180.000 $. Столько же покупатель заплатит за небольшую однокомнатную квартиру в центре Варшавы.

— покупка недвижимости в пригороде Варшавы. В окрестностях столицы можно купить таунхаус с хорошей отделкой за 180.000 $. Столько же покупатель заплатит за небольшую однокомнатную квартиру в центре Варшавы. В период пандемии многие инвесторы предпочитают совершать сделки удаленно .

. Как правило, иностранцы предпочитают покупать жилую собственность . Чтобы купить земельный участок или объект коммерческого назначения, требуется получить разрешение МВД Польши. Государственный орган проверяет связь покупателя со страной и отсутствие целей, противоречащих стратегическим задачам республики.

. Чтобы купить земельный участок или объект коммерческого назначения, требуется получить разрешение МВД Польши. Государственный орган проверяет связь покупателя со страной и отсутствие целей, противоречащих стратегическим задачам республики. В Польше развито и практически применяется законодательство , призванное защитить интересы покупателя на первичном рынке. Покупатели переводят деньги не застройщику, а на трастовый счет. Банк проверяет, на какой стадии находится строительство, и, если все документы соответствуют действительности, отправляет полученные средства девелоперу. После подписания договора с Застройщиком, документ сразу же регистрируют у нотариуса в едином государственном реестре-кадастре. Цена за м² прописана в злотых и не может быть привязана ни к какой иностранной валюте, не подлежит пересмотру/изменениям со стороны застройщика.

, призванное защитить интересы покупателя на первичном рынке. Покупатели переводят деньги не застройщику, а на трастовый счет. Банк проверяет, на какой стадии находится строительство, и, если все документы соответствуют действительности, отправляет полученные средства девелоперу. После подписания договора с Застройщиком, документ сразу же регистрируют у нотариуса в едином государственном реестре-кадастре. Цена за м² прописана в злотых и не может быть привязана ни к какой иностранной валюте, не подлежит пересмотру/изменениям со стороны застройщика. Покупка коммерческой недвижимости является более доступной для тех, кто проживает в Польше.

является более доступной для тех, кто проживает в Польше. В Польше есть возможность получения ипотечного кредита со ставкой 2-3% годовых. Если иностранный гражданин претендует на кредит на таких же условиях, он должен иметь действующий ВНЖ, идентификационный налоговый номер, польскую прописку, стабильный доход и минимум 10% собственного взноса. Кредит можно получить и на вторичное, и на первичное жилье. Также в сумму такого кредита можно включить стоимость ремонта.

со ставкой 2-3% годовых. Если иностранный гражданин претендует на кредит на таких же условиях, он должен иметь действующий ВНЖ, идентификационный налоговый номер, польскую прописку, стабильный доход и минимум 10% собственного взноса. Кредит можно получить и на вторичное, и на первичное жилье. Также в сумму такого кредита можно включить стоимость ремонта. Процесс покупки первичного жилья: выбор объекта; составление резервационного договора; заключение предварительного договора (в нотариальной форме — Umowa Deweloperska); оплата частями согласно графику платежей (цена квартиры, приобретаемой от застройщика, разбивается на 8-10 платежей, которые покупатель оплачивает в течение 2 лет); передача ключей; подписание окончательного договора с застройщиком; оформление права собственности в соответстующих органах.

первичного жилья: При покупке вторичного жилья процесс такой же, но еще включает в себя оплату налога в размере 2% от гражданско-правовой сделки.

процесс такой же, но еще включает в себя оплату налога в размере 2% от гражданско-правовой сделки. Закон обязывает все агентства недвижимости страховать свою гражданско-правовую ответственность перед своими клиентами.

обязывает все агентства недвижимости страховать свою гражданско-правовую ответственность перед своими клиентами. Если владелец имущества решает продать собственность ранее чем через 5 лет после покупки, он должен выплатить подоходный налог (19%) от суммы, составляющей разницу в стоимости данного объекта с момента продажи до момента покупки.

Галина Харламова рекомендует читателям очень серьезно подходить к выбору риэлтора. Агент должен не только подобрать объект, но и подготовить и проверить всю необходимую документацию, а также объяснить, как правильно написать доверенность.

Если после просмотра видео у вас остались вопросы, вы можете перейти в личный кабинет агентства East West Reals и обратиться к специалистам компании.