В последний год в Новой Зеландии наблюдается рекордный приток иммигрантов . Это приводит как к позитивным, так и к негативным последствиям.

По данным национального управления статистики, за предшествующий год в страну прибыли 110,000 иммигрантов, что стало настоящим рекордом. Этот всплеск прибытия иностранцев следует за периодом пандемии, когда больше людей покидали Новую Зеландию, чем прибывали в нее.

Наибольшее число иммигрантов прибыло из Индии, а следом идут Филиппины и Китай. Общее число иммигрантов за год достигло впечатляющей цифры — 225,000 человек. В то время как количество новозеландцев, покинувших страну, также приближается к рекорду — 115 000 человек.

Положительные аспекты роста иммиграции

Рост иммиграции оказался, с одной стороны, настоящим спасением для работодателей в Новой Зеландии. В прошлом году они столкнулись с серьезными трудностями в поиске квалифицированных сотрудников. Таким образом, всплеск иммиграции позволил заполнить вакантные должности и укрепить экономику страны.

По мнению Джаррода Керра, главного экономиста Kiwibank, резкий рост цен, который также можно наблюдать, скорее всего, отражает отложенный спрос, накопившийся за время пандемии. Это означает, что многие иммигранты, прибывшие в страну, готовы начать новую жизнь и вложить свои сбережения в недвижимость и потребительские товары.

Вызовы, связанные с ростом иммиграции

Однако, несмотря на все плюсы, с ростом иммиграции сопряжены и вызовы. Важно отметить, что мигрантам потребуется значительное количество ресурсов, включая жилье. Как указывает Керр, дефицит жилья остается одной из наиболее значительных проблем в Новой Зеландии. С таким массовым притоком населения, это становится еще более актуальным вопросом.

Уровень безработицы в Новой Зеландии остается на относительно низком уровне — 3,6%. Это говорит о том, что страна обладает стабильным рынком труда.

Тем не менее, эксперты говорят о проблеме оттока самих новозеландцев, покидающих страну в поисках лучших условий в Австралии. Дело в том, что по взаимному соглашению, новозеландцы и австралийцы могут свободно жить и работать в любой из этих стран. Этот фактор вызывает беспокойство, так как переезд подготовленных и умных людей может негативно сказаться на будущем Новой Зеландии.

«К сожалению, мы теряем подготовленных, умных людей», — сказал Керр. «Это то, что нас беспокоит».

Эти данные были опубликованы за три дня до проведения в Новой Зеландии всеобщих выборов, хотя иммиграция не была основным вопросом предвыборной кампании. Обе основные партии сделали акцент на росте стоимости жизни, снижении налогов и преступности.