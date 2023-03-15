В Италии продается квартира, где жил Леонардо да Винчи. Сколько стоит?

В Болонье продается квартира, где жил Леонардо да Винчи. Сейчас ей владеет бывший футболист Джузеппе Синьори.

Леонардо да Винчи переехал в это здание и квартиру в 1515 году, тогда как сама резиденция стоит на фундаменте здания 1300-х годов по проекту архитектора Аристотеля Фиораванти. Располагается палаццо в средневековом центре города Болонья.

Здание недавно реставрировалось, но исторические черты здесь намерено были сохранены. В глаза сразу же бросаются кесонные потолки, деревянные панели 17-го века и монументальные камины.

Квартира состоит из трех уровней и занимает площадь 620 кв. м. На первом этаже особняка расположены гостиная, большая столовая, кухня, четыре комнаты, частично мансардные, три ванные комнаты, а также кладовая и техническое помещение.

На втором этаже находится большая мансардная комната с большой ванной комнатой. Отсюда открывается вид на исторические памятники и древние церкви.

Интерьер «усыпан» фресками поздней леонардовской школы, в коридоре установлена ​​величественная мраморная лестница (увешанная работами художника эпохи Возрождения Анджело Микеле Колонна), а в залах установлены монументальные каменные камины.

Кстати, это были последние апартаменты Леонардо на итальянской земле — потом он переехал во Францию, где и умер в возрасте 67 лет.

Продают резиденцию за €3,2 миллиона.

Фото: Italy Sotheby’s International Realty

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Квартира 5 спален Верона, Италия € 4,500,000 9 Количество комнат 4 ванных комнат 500 м²

Этот особняк точно понравится поклонникам Италии и итальянского искусства. И вот почему.

Во-первых, он находится в историческом центре города Верона и его первоначальная структура восходит к XV веку. Сейчас же это блестящий образец итальянского искусства XVIII века.

Во-вторых, этот дворец — настоящий шедевр Веронского рококо, которому свойственно обилие фресок, статуй и картин. Залы наполнены красивыми и редкими произведениями таких художников, как Пьетро Антонио Серпини.

Прежде чем войти в здание, вы увидите большую дверь с резным камнем XVIII века (украшения в виде цветов и причудливых животных прилагаются). Внутренний двор особняка ведет на лестницу, которую украшают скульптуры с мифологическим сюжетом, авторами которых являются Веронские художники XVII-XVIII веков.

В объявлении отмечается, что продают не весь особняк, а один из его этажей — он занимает более 500 квадратных метров и состоит из 5 спален. Этот этаж вымощен оригинальной венецианской плиткой 18-го века, а его декорации включают фрески, лепнину и натюрморты.