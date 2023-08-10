В живописном уголке Лас-Вегаса расположился уникальный дом, который вдохновлен захватывающим миром «Пиратов Карибского моря». Этот дом переносит вас в эпоху смелых морских приключений, а его интерьер наполнен деталями, которые погружают в атмосферу поднятых парусов и бескрайних волн. Убедитесь сами.

Этот дом в стиле пиратского корабля впервые появился в продаже в июле 2023 года и сразу стал центром внимания. Уже в первый день посмотреть на него пришло 40 человек. В итоге, дом был куплен уже через неделю на тысячи долларов дороже запрашиваемой цены (она составляла $349,000).

Как отмечается, прежние владельцы купили этот объект в 2010 году за $76,900, а на ремонт потратили более $100,000. Всё ради создания неповторимой атмосферы пиратского корабля практически в каждой комнате. Новые собственники собираются сохранить его уникальный интерьер.

Так, уже даже взглянув на интерьер, ощущаешь себя настоящим пиратом XVIII века. Гостиная дома украшена мачтой и парусом, словно приглашая вас в виртуальное плавание. А потолки, украшенные звездами, создают иллюзию ночного неба, в которое хочется заглядывать бесконечно.

Этот дом также имеет отдельную casita (отдельное пространство с собственным входом — прим.ред.), вдохновленную приключениями Индианы Джонса. Владельцы могут использовать его для сдачи в аренду или для приема гостей.

Источник фото: Courtesy of Empire Home Tours.