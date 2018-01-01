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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зонами отдыха и вертолетной площадкой, Стамбул, Турция

Maslak Mahallesi, Турция
от € 775,434
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зонами отдыха и вертолетной площадкой, Стамбул, Турция
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с панорамным видом на Босфор, лес и город.

Резиденция располагает парковкой, инфинити-бассейном, фитнес-центром, сауной и турецкой баней, магазинами, вертолетной площадкой, зонами отдыха, ресторанами.

Окончание строительства - 2025 год.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с деловым центром города.

  • Станция метро - 1 минуты
  • Торговый центр - 3 минуты
  • Университет - 5 минут
  • Больница - 5 минут
  • Парк - 6 минут
  • Аэропорт Стамбула - 30 минут
Местонахождение новостройки
Maslak Mahallesi, Турция
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зонами отдыха и вертолетной площадкой, Стамбул, Турция
Maslak Mahallesi, Турция
от € 775,434
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Площадь проекта 8600 квадратных метров. Расстояние до моря 2.5 км

Аланья, район Верхняя Оба

4 Жилых корпуса: А, В, С, D

Начало строительства: май 2022 года

Этажность: 4 этажа

Окончание строительства: июль 2023 года

Общее количество квартир: 136

Корпус А: 36 квартир

Корпус В: 36 квартир

23 квартиры: 1+1

13 квартир: 2+1

16 квартир: 1+1

17 квартир: 2+1

3 квартиры 3+1

0 этаж

1+1: 129.9, 134.9, 144 тыс. евро

2+1: 249.9 (дуплекс с лужайкой), 299.9 (дуплекс с лужайкой) тыс. евро

0 этаж

1+1: 136, 144 тыс. евро

2+1: 178, 188, 299 (дуплекс с лужайкой) тыс. евро

1 этаж

1+1: 135, 138, 147, 149.9 тыс. евро

1 этаж

1+1: 138, 147, 149  тыс. евро

2+1: 179, 192 тыс. евро

2 этаж

1+1: 137, 139.9, 149.9, 154 тыс. евро

2 этаж 

1+1: 139,9, 154 тыс. евро

2+1: 182, 195 тыс. евро

3 этаж (дуплекс)

2+1: 207, 214.5, 222, 233 тыс. евро

3 этаж (дуплекс)

2+1: 214, 222, 233 тыс. евро

3+1: 255, 278 тыс. евро

В корпусе А имеется 6 частных подземных гаражей.

Стоимость 1 частного гаража: 24.9 тыс. евро

В корпусе В имеется 5 частных подземных гаражей.

Стоимость 1 частного гаража: 24.9 тыс. евро

Корпус С: 36 квартир

Корпус D: 28 квартир

27 квартир: 1+1

9 квартир: 2+1

15 квартир: 1+1

11 квартир: 2+1

2 квартиры 3+1

0 этаж

1+1: 129.9, 134.9, 144, 147 тыс. евро

0 этаж

1+1: 129.9, 144 тыс. евро

2+1: 222 тыс. евро

1 этаж

1+1: 135, 137, 138, 147, 149.9 тыс. евро

1 этаж

1+1: 135, 147 тыс. евро

2+1: 225 тыс. евро

2 этаж

1+1: 137, 139.9, 154 тыс. евро

2 этаж

1+1: 137, 149.9 тыс. евро

2+1: 229 тыс. евро

3 этаж (дуплекс)

2+1: 207, 214, 222, 233 тыс. евро

3 этаж (дуплекс)

2+1: 207, 222 тыс. евро

3+1: 334 тыс. евро

В корпусе С имеется 6 частных подземных гаражей.

Стоимость 1 частного гаража: 24.9 тыс. евро

В корпусе D имеется 3 частных подземных гаража.

Стоимость 1 частного гаража: 24.9 тыс. евро

Инфраструктура Жилого комплекса

В квартирах:

  • Детская игровая комната
  • Комната отдыха
  • Фитнес зал
  • Массажный кабинет
  • Сауна
  • Хамам
  • Бизнес центр
  • Телевизионный салон
  • Кафетерий
  • Теннисный корт
  • Открытый бассейн
  • Крытый бассейн
  • Электрогенератор
  • 20 частных подземных гаражей
  • Открытая автостоянка
  • Озеленённая территория
  • Охранная система
  • Стальная входная дверь
  • Керамогранитная напольная плитка
  • Межкомнатные двери американского типа
  • Кухонный гарнитур
  • Водонагреватель
  • Сантехника

 

Самая низкая стоимость:

1+1: 129.9 тыс. евро, площадь 57 кв. м

2+1: 177 тыс. евро, площадь 84 кв. м

3+1 дуплекс: 255 тыс. евро, площадь 165 кв. м

Самая высокая стоимость:

1+1: 154 тыс. евро, площадь 57 и 58 кв. м

2+1 дуплекс с лужайкой: 299.9 тыс. евро, площадь 96 кв. м

3+1 дуплекс: 334 тыс. евро, площадь 195 кв. м

Эксклюзивный проект:

2+1 дуплекс с лужайкой: 249.9 тыс. евро, площадь 92, 93 и 96 кв. м

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