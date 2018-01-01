Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зонами отдыха и вертолетной площадкой, Стамбул, Турция

Площадь проекта 8600 квадратных метров. Расстояние до моря 2.5 км
Аланья, район Верхняя Оба
4 Жилых корпуса: А, В, С, D
Начало строительства: май 2022 года
Этажность: 4 этажа
Окончание строительства: июль 2023 года
Общее количество квартир: 136
Корпус А: 36 квартир
Корпус В: 36 квартир
23 квартиры: 1+1
13 квартир: 2+1
16 квартир: 1+1
17 квартир: 2+1
3 квартиры 3+1
0 этаж
1+1: 129.9, 134.9, 144 тыс. евро
2+1: 249.9 (дуплекс с лужайкой), 299.9 (дуплекс с лужайкой) тыс. евро
0 этаж
1+1: 136, 144 тыс. евро
2+1: 178, 188, 299 (дуплекс с лужайкой) тыс. евро
1 этаж
1+1: 135, 138, 147, 149.9 тыс. евро
1 этаж
1+1: 138, 147, 149 тыс. евро
2+1: 179, 192 тыс. евро
2 этаж
1+1: 137, 139.9, 149.9, 154 тыс. евро
2 этаж
1+1: 139,9, 154 тыс. евро
2+1: 182, 195 тыс. евро
3 этаж (дуплекс)
2+1: 207, 214.5, 222, 233 тыс. евро
3 этаж (дуплекс)
2+1: 214, 222, 233 тыс. евро
3+1: 255, 278 тыс. евро
В корпусе А имеется 6 частных подземных гаражей.
Стоимость 1 частного гаража: 24.9 тыс. евро
В корпусе В имеется 5 частных подземных гаражей.
Стоимость 1 частного гаража: 24.9 тыс. евро
Корпус С: 36 квартир
Корпус D: 28 квартир
27 квартир: 1+1
9 квартир: 2+1
15 квартир: 1+1
11 квартир: 2+1
2 квартиры 3+1
0 этаж
1+1: 129.9, 134.9, 144, 147 тыс. евро
0 этаж
1+1: 129.9, 144 тыс. евро
2+1: 222 тыс. евро
1 этаж
1+1: 135, 137, 138, 147, 149.9 тыс. евро
1 этаж
1+1: 135, 147 тыс. евро
2+1: 225 тыс. евро
2 этаж
1+1: 137, 139.9, 154 тыс. евро
2 этаж
1+1: 137, 149.9 тыс. евро
2+1: 229 тыс. евро
3 этаж (дуплекс)
2+1: 207, 214, 222, 233 тыс. евро
3 этаж (дуплекс)
2+1: 207, 222 тыс. евро
3+1: 334 тыс. евро
В корпусе С имеется 6 частных подземных гаражей.
Стоимость 1 частного гаража: 24.9 тыс. евро
В корпусе D имеется 3 частных подземных гаража.
Стоимость 1 частного гаража: 24.9 тыс. евро
Инфраструктура Жилого комплекса
В квартирах:
- Детская игровая комната
- Комната отдыха
- Фитнес зал
- Массажный кабинет
- Сауна
- Хамам
- Бизнес центр
- Телевизионный салон
- Кафетерий
- Теннисный корт
- Открытый бассейн
- Крытый бассейн
- Электрогенератор
- 20 частных подземных гаражей
- Открытая автостоянка
- Озеленённая территория
- Охранная система
- Стальная входная дверь
- Керамогранитная напольная плитка
- Межкомнатные двери американского типа
- Кухонный гарнитур
- Водонагреватель
- Сантехника
Самая низкая стоимость:
1+1: 129.9 тыс. евро, площадь 57 кв. м
2+1: 177 тыс. евро, площадь 84 кв. м
3+1 дуплекс: 255 тыс. евро, площадь 165 кв. м
Самая высокая стоимость:
1+1: 154 тыс. евро, площадь 57 и 58 кв. м
2+1 дуплекс с лужайкой: 299.9 тыс. евро, площадь 96 кв. м
3+1 дуплекс: 334 тыс. евро, площадь 195 кв. м
Эксклюзивный проект:
2+1 дуплекс с лужайкой: 249.9 тыс. евро, площадь 92, 93 и 96 кв. м