  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Апартаменты с террасами в резиденции с бассейнами, в престижном районе, Стамбул, Турция

Жилой комплекс Апартаменты с террасами в резиденции с бассейнами, в престижном районе, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 328,033
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Апартаменты с террасами в резиденции с бассейнами, в престижном районе, Стамбул, Турция
1 / 9
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаются апартаменты с большими террасами и видами на Мраморное море и озеро.

Резиденция располагает детскими и спортивными площадками, пешеходными дорожками, охраной, крытым и открытым бассейнами, сауной и хамамом, тренажерным залом, парковкой.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в одном из самых престижных районов Стамбула, рядом с красивым портом и большим парком

  • Метробус - 3 км
  • Пляж - 5 км
  • Школа - 3 км
  • Центр города - 35 км
  • Торговый центр - 2 км
  • Университет - 3 км
  • Больница - 3 км
  • Автобусная остановка - 300 метров
  • Автомагистраль Е-5 - 3 км
  • Аэропорт - 40 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Комплекс премиум-класса на 1 линии - район Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
Жилой комплекс Строящийся проект в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
Жилой комплекс Новый проект на стадии строительства в центре Алании
Аланья, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры на завершающей стадии близко к морю - район Каргыджак
Akarca, Турция
Жилой комплекс Новый проект в Газипаше, Аланья
Аланья, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Апартаменты с террасами в резиденции с бассейнами, в престижном районе, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 328,033
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Квартиры премиум класса в районе Оба
Аланья, Турция
Сдача в: 2023

Люксовый Жилой проект расположен в очень тихом районе Оба Алании. Комплекс находится в 3500 метрах от моря, где можно проводить время на природе. Комплекс с уникальным панорамным видом на великолепные горы Таурус, Средиземное море и историческую крепость города Алания, окруженную соснами, цитрусовыми деревьями и садами авокадо!
Оригинальный проект состоит из 5 элитных блоков, 90 элитных квартир планировок 3+1 и 5+1. Чистовая отделка квартир, установлена ​​кухня с гранитной столешницей, оборудованный санузел, железная входная дверь, межкомнатные двери, качественные окна, стены покрашены экологической краской, на полу качественная плитка и ламинат, выключатели и розетки, основное и точечное освещение — все это уже включено в стоимость квартиры!
При первоначальном взносе от 30% предоставляется беспроцентная рассрочка.
Жилой квартал Современный проект с богатой инфраструктурой
Tirilar Mahallesi, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Комплекс в самом центре Алании всего в 370 метрах от моря.Данный комплекс будет располагаться на территории 1.450 квадратных метров, состоять из 1 четырёх этажного блока и 56 просторных апартаментов. 1+1 2+1 2+1 пентхаус 3+1 пентхаус Квадратура квартир от 53м² до 140м² Открытый бассейнКрытый бассейн с подогревом Детский бассейнДетская площадкаСпаДжакузи СаунаСпортзалДетская игровая комнатаВидеонаблюдение 24/7Управляющий комплексомСпутниковое телевидениеИнтернет на всей территории комплексаГенератор Начало строительства: март 2022Окончание строительства: декабрь 2023
Жилой квартал Квартиры в Olive Garden в районе Авсаллар
Авсаллар, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
вартиры в Алании, Авсаллар с шикарной инфраструктуройКвартиры в крупнейшем курортном комплексе в Авсалларе. Этот жилой комплекс в Авсалларе состоит из 10 блоков и 522 апартаментов. Квартиры от студий до апартаментов с 4 спальнями. В нескольких минутах ходьбы от центра Авсаллара.
Realting.com
Перейти