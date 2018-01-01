Жилой комплекс Апартаменты с террасами в резиденции с бассейнами, в престижном районе, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 328,033
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О комплексе
Предлагаются апартаменты с большими террасами и видами на Мраморное море и озеро.
Резиденция располагает детскими и спортивными площадками, пешеходными дорожками, охраной, крытым и открытым бассейнами, сауной и хамамом, тренажерным залом, парковкой.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в одном из самых престижных районов Стамбула, рядом с красивым портом и большим парком
- Метробус - 3 км
- Пляж - 5 км
- Школа - 3 км
- Центр города - 35 км
- Торговый центр - 2 км
- Университет - 3 км
- Больница - 3 км
- Автобусная остановка - 300 метров
- Автомагистраль Е-5 - 3 км
- Аэропорт - 40 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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