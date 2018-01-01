Жилой комплекс Апартаменты с террасами в резиденции с бассейнами, в престижном районе, Стамбул, Турция

Аланья, Турция

Сдача в: 2023

Люксовый Жилой проект расположен в очень тихом районе Оба Алании. Комплекс находится в 3500 метрах от моря, где можно проводить время на природе. Комплекс с уникальным панорамным видом на великолепные горы Таурус, Средиземное море и историческую крепость города Алания, окруженную соснами, цитрусовыми деревьями и садами авокадо!

Оригинальный проект состоит из 5 элитных блоков, 90 элитных квартир планировок 3+1 и 5+1. Чистовая отделка квартир, установлена ​​кухня с гранитной столешницей, оборудованный санузел, железная входная дверь, межкомнатные двери, качественные окна, стены покрашены экологической краской, на полу качественная плитка и ламинат, выключатели и розетки, основное и точечное освещение — все это уже включено в стоимость квартиры!

При первоначальном взносе от 30% предоставляется беспроцентная рассрочка.