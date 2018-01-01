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Жилой комплекс Новый жилой комплекс в престижном районе Авджылар рядом с проектом нового канала, Стамбул, Турция

Авджылар, Турция
от € 361,292
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс в престижном районе Авджылар рядом с проектом нового канала, Стамбул, Турция
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О комплексе

Жилой комплекс рядом с проектом Стамбульского канала и береговой линией Стамбула. В окружении природы, тихой обстановки и открытых площадок. Новый проект канала изменит лицо района и быстро увеличит его инвестиционную ценность. Высокое качество материалов, современная функциональная и эстетичная архитектура, просторные типы квартир.

В проекте к услугам жильцов есть:

  • Ботанические сады
  • Ландшафтная зона
  • Игровые площадки для детей
  • Зоны отдыха
  • Спортзал
  • Беседки
  • Плавательный бассейн
  • Крытая и открытая парковка
  • Пешеходные дорожки
  • Круглосуточная охрана
Удобства и оснащение в доме
  • Встраиваемые духовки, варочные панели, вытяжки
  • Ламинированные полы
  • Теплоизоляция
  • Мульти-сплит системы кондиционеров
  • Звукоизоляция
  • Система генератора горячей воды (подстанция)
  • Генератор во всех местах общего пользования и квартирах
  • Водная система для ландшафта
  • Кабельное телевидение
Расположение и объекты поблизости

В радиусе нескольких километров находятся университеты и школы, больницы с качественным медицинским обслуживанием, торговые центры, рестораны, кафе. С проектом Стамбульского канала этот регион станет новым центром жизни Стамбула, а спрос на недвижимость еще больше возрастет. Все эти преимущества привлекают в регион иностранных инвесторов и быстро увеличивают инвестиционную ценность.

  • Автобусная остановка - 200 м
  • Ж/д станция - 1,8 км
  • Ближайший парк - 4 км
  • Аквапарк - 5 км
  • Олимпийский стадион Ататюрка - 7 км
Местонахождение новостройки
Авджылар, Турция
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс в престижном районе Авджылар рядом с проектом нового канала, Стамбул, Турция
Авджылар, Турция
от € 361,292
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Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Умрание. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1.Площадь апартаментов от 100 до 327 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с парками, торговыми центрами и станцией метробуса, Бейликдюзю, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Проект на европейской стороне Стамбула, в Бейликдюзю, новом городском районе Стамбула. Из комплекса открывается вид на Мраморное море и парки. Станция метробуса рядом - отдельное преимущество и ценность для инвесторов.

В проекте 3 блока с коммерческими помещениями и различными планировками квартир: стандартные апартаменты и дуплексы с 1-2 спальнями. Здание с системой "умный дом".

Расположение и объекты поблизости

Рядом с остановками общественного транспорта на шоссе E-5, парками, магазинами, торговыми центрами, кафе.

  • Парк и ТЦ Marmara Park - 600 м
  • Парк Yaşam Vadisi - 2,3 км
  • ТЦ Perlavista - 3,6 км
  • Яхтенная гавань West Istanbul Marina - 7 км
  • Больница Medicana International - 1,5 км
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе всего в 1 км от моря, район Кадыкёй, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Новый жилой комплекс в элитном районе Кадыкёй на Анатолийской стороне Стамбула с особняками и современными многоэтажными зданиями.

Комплекс предлагает апартаменты различных планировок 2+1, 3+1, 4+1 площадью от 117 м2 до 350 м2.

Удобства: открытый бассейн, спа, бильярдная, спортивный зал, кафе, охраняемая территория.

Расположение и объекты поблизости
  • 350 м до Багдадского проспекта - популярной улицы для шоппинга
  • 500 метров до парка Özgürlük
  • 800 метров до станции метро - ветка идет вдоль всей береговой линии от озера Кючюкчекмедже на европейской стороне до города Гебзе на азиатской стороне
  • 1.2 км до широкой и длинной набережной с парками, ресторанами кухонь разных стран и спортивными площадками
  • 4.2 км до шоссе E5 (7 минут на машине)
  • В радиусе 1-2 км находятся больницы, международные школы, университеты парки, рестораны
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