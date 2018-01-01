Жилой комплекс Новый жилой комплекс в престижном районе Авджылар рядом с проектом нового канала, Стамбул, Турция
О комплексе
Жилой комплекс рядом с проектом Стамбульского канала и береговой линией Стамбула. В окружении природы, тихой обстановки и открытых площадок. Новый проект канала изменит лицо района и быстро увеличит его инвестиционную ценность. Высокое качество материалов, современная функциональная и эстетичная архитектура, просторные типы квартир.
В проекте к услугам жильцов есть:
- Ботанические сады
- Ландшафтная зона
- Игровые площадки для детей
- Зоны отдыха
- Спортзал
- Беседки
- Плавательный бассейн
- Крытая и открытая парковка
- Пешеходные дорожки
- Круглосуточная охрана
- Встраиваемые духовки, варочные панели, вытяжки
- Ламинированные полы
- Теплоизоляция
- Мульти-сплит системы кондиционеров
- Звукоизоляция
- Система генератора горячей воды (подстанция)
- Генератор во всех местах общего пользования и квартирах
- Водная система для ландшафта
- Кабельное телевидение
В радиусе нескольких километров находятся университеты и школы, больницы с качественным медицинским обслуживанием, торговые центры, рестораны, кафе. С проектом Стамбульского канала этот регион станет новым центром жизни Стамбула, а спрос на недвижимость еще больше возрастет. Все эти преимущества привлекают в регион иностранных инвесторов и быстро увеличивают инвестиционную ценность.
- Автобусная остановка - 200 м
- Ж/д станция - 1,8 км
- Ближайший парк - 4 км
- Аквапарк - 5 км
- Олимпийский стадион Ататюрка - 7 км