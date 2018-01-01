Жилой комплекс Новый жилой комплекс в престижном районе Авджылар рядом с проектом нового канала, Стамбул, Турция

Жилой комплекс рядом с проектом Стамбульского канала и береговой линией Стамбула. В окружении природы, тихой обстановки и открытых площадок. Новый проект канала изменит лицо района и быстро увеличит его инвестиционную ценность. Высокое качество материалов, современная функциональная и эстетичная архитектура, просторные типы квартир.

В проекте к услугам жильцов есть:

Ботанические сады

Ландшафтная зона

Игровые площадки для детей

Зоны отдыха

Спортзал

Беседки

Плавательный бассейн

Крытая и открытая парковка

Пешеходные дорожки

Круглосуточная охрана

Встраиваемые духовки, варочные панели, вытяжки

Ламинированные полы

Теплоизоляция

Мульти-сплит системы кондиционеров

Звукоизоляция

Система генератора горячей воды (подстанция)

Генератор во всех местах общего пользования и квартирах

Водная система для ландшафта

Кабельное телевидение

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

В радиусе нескольких километров находятся университеты и школы, больницы с качественным медицинским обслуживанием, торговые центры, рестораны, кафе. С проектом Стамбульского канала этот регион станет новым центром жизни Стамбула, а спрос на недвижимость еще больше возрастет. Все эти преимущества привлекают в регион иностранных инвесторов и быстро увеличивают инвестиционную ценность.