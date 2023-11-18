Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА» будет состоять из 6 жилых комплексов и образовательного кластера, построенных по принципу «медленный город». Общая площадь квартала — более 20 га. Проект рассчитан на 7 - 10 лет и будет реализован к 2030 году.
Первый комплекс экоквартала называется «Адрес счастья» и состоит из 5 жилых домов на 641 квартиру, которые планируется ввести в эксплуатацию уже в 2023 году.
Дополнительные характеристики:
Крыши домов как зоны отдыха на открытом воздухе — теперь на крыше можно заниматься спортом и йогой, устраивать теплые посиделки с друзьями, а также наслаждаться потрясающими видами.
Парковка для машин вокруг экоквартала и под ним — в подземном паркинге также предусмотрены вместительные кладовые помещения.
Наличие всех социально-значимых объектов на территории экоквартала: школа, детский сад, детская поликлиника и весь необходимый досуг — рестораны, кафе, спортклубы, школы детского развития, магазины, салоны красоты и пр.
Разнообразие планировок: одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры площадью 51,8–168,4 кв. м.
Калининград – это по-настоящему уникальный город, где сочетаются европейская и славянские культуры. Этот регион – единственная в своем роде особая экономическая зона России с льготным режимом налогообложения для инвесторов и предпринимателей.
Что предлагает Калининград инвесторам:
Нулевая ставка на прибыль в первые 6 лет реализации проекта (при этом начало отсчета проекта – получение первой прибыли)
Ставка налога на прибыль в размере 10% с 7 по 12 годы проекта
Нулевой налог на имущество в первые 6 лет, с 7 по 12 годы – 1,1%
Страховые взносы на первые 7 лет проекта – 7,6% вместо 30%
Льготы по таможенным платежам на импортное оборудование
Дополнительные бонусы для жителей и инвесторов Калининградской области – близость к Европе и практически центральное расположение с точки зрения логистики ключевых европейских путей. Не стоит забывать и о мощном миграционном приросте, который зафиксирован в последнее десятилетие, а значит, жилищное строительство здесь – один из драйверов развития региона.
10 ноября 2021 года первый жилой комплекс «Адрес счастья» экоквартала «РусскаЯ ЕвропА» в Калининграде стал лауреатом Национального конкурса CREDO на Санкт-Петербургском Международном Жилищном Конгрессе.
Дом на Батальной — это очередной проект застройки динамично развивающегося Московского района Калининграда. Застройщик с многолетним опытом и репутацией предлагает приобрести квартиры с интересными планировками, благоустроенным внутренним двором и современными фасадными решениями. Дом смотрится гармоничным с окружающими зданиями. Недалеко от дома располагаются все необходимые объекты инфраструктуры.
Жилой комплекс «Альпенштадт» — это новый огромный район на севере Калининграда, планируется 6 очередей строительства. Комплекс расположен в окружении частной застройки и естественных природных ландшафтов. Преимущества: современные планировки, подземный паркинг и обустроенные детские площадки. А также — многолетний опыт и репутация застройщика.
Дом на Дмитрия Донского от компании МПК - это жилой комплекс комфорт-класса в престижном районе. По соседству — премиальные дома. Это центральное расположение в Калининграде. Фасад дома — стильный и современный, планировки с большими кухнями подойдут многим. В подземном паркинге планируется установить аппарат для мойки колёс на выезде. На первом этаже — торговая галерея для удобства жильцов.
Жилой квартал комфорт‑класса River Park – проект, расположенный в Гурьевске, недалеко от Калининграда, в удобном и экологически благоприятном районе. Единая архитектурная концепция проекта гармонично сочетает в себе современные архитектурные тенденции с классическими элементами. Особую прелесть и красоту 5‑этажным домам добавляют оттенки фасадов, выполненные в молочно‑белой, шоколадной и терракотовой гамме.
Невский парк - квартал жилой застройки на севере Калининграда. В проекте заложена идея создания открытых общественных пространств, предназначенных для отдыха жителей и гостей района. Увеличить площадь таких пространств удалось путём уменьшения плотности застройки. Она объясняет появление высотных зданий – дома постепенно набирают высоту с девяти этажей на улице Арсенальной до 17 этажей вблизи эстакады.
ЖК Карлсхоф стал одним из первых премиальных домов высокой этажности в Калининграде. Планировки квартир очень комфортны. Расположение — одно из самых центральных: по соседству с Центральным парком и 10 минутах ходьбы до центра. Высокое качество строительства, дорогие материалы и один из самых опытных застройщиков региона — залог прекрасной покупки элитной недвижимости.
ЖК Рыбная Деревня не просто жилой комплекс. По сути — это новая достопримечательность калининграда и новая точка притяжения. Выразительные фасады, самое туристическое место, район с очень развитой инфраструктурой, большое количество парковых зон. Все характеристики комплекса указывают на его привлекательность и как места основного проживания, и как места отдыха. Застройщик заботится о благоприятной коммерческой среде. На первом этаже комплекса — будут располагаться самые разнообразные сферы деятельности. Большое количество машиномест, закрытая охраняемая жилая территория, эксклюзивная отделка мест общего пользования и великолепные виды на реку Преголя — один из самых престижных комплексов Калининграда ждёт своих жильцов.
ЖК Светлогорск 3 — это не просто комплекс жилых домов, это целый микрорайон, состоящий из более чем 1000 квартир. Малоэтажная застройка вблизи моря, до которого 1000 метров, коммерческие помещения разной направленности на первых этажах — всё это залог удобства и комфорта для жильцов. Это место идеально подходит для тех, кто хочет жить или отдыхать в экологически чистом месте у моря.
Нахимовский квартал — это нновый микрорайон на северо-востоке Калининграда в конце улицы Артиллерийской. В этом месте расположены исключительно интересные новостройки и ухоженный частный сектор. Рядом — школа и детский сад. Район очень активно развивается. И до центра не очень далеко. Фасады комплекса разные, но интересные и современные. А планировки достаточно комфортные.
Жилой комплекс «Васильки» расположен на северо-восточной окраине Калининграда. Отличительная особенность — практичные планировки, подземный паркинг и кладовые. Словом, всё, что нужно для комфортной жизни.
ЖК Прибалтийская Ривьера — это интересный проект комфорт-класса от одного из крупнейших прибрежных застройщиков. До моря минут 7 ходьбы. Этот район Зеленоградска сейчас активно развивается. Курортный город очень удобен для постоянного проживания. А ещё очень здорово иметь недвижимость в таком уютном комплексе с отличной архитектурой, ставшей фирменным стилем данного застройщика.
ЖК Лето от одного из крупнейших застройщиков Калининграда — прекрасный вариант многоэтажной застройки в живописном месте и с богатыми характеристиками. Двор без машин и подземный паркинг — это премиальный комфорт. Набережная озера, вид из окон на это озеро, зелёный массив вокруг, как и вся необходимая инфраструктура.
ЖК Пальмбург от одного из крупнейших застройщиков Калининграда предлагает жизнь в непосредственной близости от реки с причалом. Это даёт возможность приобрести себе яхту и выходить в открытое море по сути из своей квартиры. Планировки удачные, комплекс малоэтажный, воздух свежий. До Калининграда — совсем рядом.
ЖК Три кита расположен недалеко от одного из самых крупных парков Калининграда — парка Макса Ашманна. Это район частной застройки, природа здесь отменная. Комплекс гармонично вписывается в существующее окружение. Квартиры спроектированы по современным тенденциям, имеется подземный паркинг.
ЖК Клён — это один из немногих новых проектов с расположением в Центральной части Калининграда. Место тихое и престижное. Сам комплекс интересно презентован. Небанальные фасады и отличное благоустройство двора сделают проживание в этом доме максимально комфортным.
Жилой комплекс «Альпы» — новая архитектурная доминанта на северо-востоке Калининграда. Вокруг — частный сектор и малоэтажные дома. Повсюду — свежий воздух. Местоположение такое, что рядом есть вся инфраструктура, до центра города недалеко.
ЖК Соло — проект высотной застройки в Центральном районе Калининграда. Современная архитектура, подземный паркинг, близость к центру города, опытный застройщик и комфортные планировки — слагаемые хорошего дома в будущем.
ЖК Левада будет расположен в очень живописном месте — в окружении озёр. Более того, доминантой благоустройства внутреннего двора станет пруд, оборудованный набережной и местами для отдыха взрослых и детей. Планировки — на самый разный вкус, но все они — эргономичны и комфортны. На данный момент цены одни из самых низких, хотя место отличное. До центра города — совсем недалеко. Эта часть Московского района Калининграда наиболее приближена к выезду в сторону центра. Вся необходимая инфраструктура уже давно развита.
Жилой комплекс «Белый Сад» расположен на юге Калининграда в отдалении от центра. Данная часть Московского района славится прекрасной социальной инфраструктурой. Цена в этом районе ниже, чем в других, но качество строительства растёт. Застройщик обладает огромным опытом. Комплекс выглядит стильно и благоустройство предполагается очень приличное. Плюс можно уже ознакомиться с дизайнерскими интерьерами подъездов.
ЖК Стерео — огромный комплекс из 4 домов в Московском районе Калининграда. Это место активно застраивается, инфраструктура вся рядом. Сам комплекс — это современный стиль, малогабаритные квартиры и очень много содедей. Для любителей активной жизни.
ЖК Новый Город расположился в микрорайоне Космодемьянского в непосредственной близости от Калининграда. Вокруг — зелёные массивы и озёра. Отсюда очень удобно выезжать к прибрежным городам. В этом районе есть вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура. Сам комплекс эстетичен, планировки грамотные и удобные. Благоустройство дворов на уровне. Входы в подъезды — без ступенек, что очень важно.