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Продажа новостроек в Гурьевский городской округ

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Жилой комплекс Васильки
Жилой комплекс Васильки
Светлогорск, Россия
от
€43,994
Сдача в: 2023
Агентство: Westdream
Жилой комплекс «Васильки» расположен на северо-восточной окраине Калининграда. Отличительная особенность — практичные планировки, подземный паркинг и кладовые. Словом, всё, что нужно для комфортной жизни.
Жилой квартал River Park
Жилой квартал River Park
Светлогорск, Россия
от
€49,736
Сдача в: 2024
Агентство: Westdream
Жилой квартал комфорт‑класса River Park – проект, расположенный в Гурьевске, недалеко от Калининграда, в удобном и экологически благоприятном районе. Единая архитектурная концепция проекта гармонично сочетает в себе современные архитектурные тенденции с классическими элементами. Особую прелесть и красоту 5‑этажным домам добавляют оттенки фасадов, выполненные в молочно‑белой, шоколадной и терракотовой гамме.
Жилой комплекс Пальмбург
Жилой комплекс Пальмбург
Светлогорск, Россия
от
€62,220
Сдача в: 2024
Агентство: Westdream
ЖК Пальмбург от одного из крупнейших застройщиков Калининграда предлагает жизнь в непосредственной близости от реки с причалом. Это даёт возможность приобрести себе яхту и выходить в открытое море по сути из своей квартиры. Планировки удачные, комплекс малоэтажный, воздух свежий. До Калининграда — совсем рядом.
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