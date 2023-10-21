Капрешуми, Грузия

от €336,600

Сдача в: 2024

Новый проект, разработанный в скандинавском стиле, предназначенный для инвесторов, которые хотят приблизиться к оживленному Хельсинки и международным рейсам ( Хельсинкский хаб ) А параллельно хочу быть в самом естественном, чистом и живописном месте Состоит из 10 домов – отдельных вилл и одноквартирных таунхаусов От 80 до 130 м2 жилой площади Все дома с удобным частным двором, автомобильные капсулы и гаражи Индивидуальный подход к каждому клиенту Дома расположены в стандартной готовой версии или сделаны для конкретных запросов клиентов Индивидуальные проекты интерьера индивидуальные проекты в соответствии с видением клиентов Ожидаемый результат продаж проекта – с декабря 2023 года по июнь 2024 года ( дом за домом ) Последняя возможность купить новый дом в Порвоо ( больше нет земли ) Подробнее о проекте и о нашей строительной компании: https://invest-finland.fi/