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Жильё в Prefecture of Casablanca, Марокко

2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в prefecture d arrondissements de Casablanca-Anfa, Марокко
Квартира 3 спальни
prefecture d arrondissements de Casablanca-Anfa, Марокко
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1
Je mets en vente un bel appartement à ryad raha route d'Azban. Sa superficie 63 mètres. …
€4,000
Квартира в prefecture d arrondissements de Casablanca-Anfa, Марокко
Квартира
prefecture d arrondissements de Casablanca-Anfa, Марокко
Площадь 5 300 м²
Aykana real estate agency is selling land in Casablanca Bir Anzarane. Magnificent land has a…
€31,09 млн

Параметры недвижимости в Prefecture of Casablanca, Марокко

с видом на океан
недорогая
элитная
Realting.com
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