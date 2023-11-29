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Кафе и рестораны в Херцег-Нови, Черногория

коммерческая недвижимость
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Ресторан, кафе В архив
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2 объекта найдено
Ресторан, кафе у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Топла, Черногория
Ресторан, кафе у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Топла, Черногория
Площадь 26 м²
Херцег Нови. Действующий бизнес на променадной набережной. Расстояние до моря 5 м. Каф…
€165,000
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Ресторан, кафе у моря, с predostavlyaetsya VNZh в Херцег-Нови, Черногория
Ресторан, кафе у моря, с predostavlyaetsya VNZh
Херцег-Нови, Черногория
Площадь 163 м²
Посадочных мест - 100 Площадь внутренних помещений 76 кв.м., площадь террасы 87кв.м. На …
€320,000
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