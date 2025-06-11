Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Бар
  4. Жилая
  5. Дуплекс

Дуплексы в Общине Бар, Черногория

Дуплекс Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Дуплекс 4 комнаты в Шушань, Черногория
Дуплекс 4 комнаты
Шушань, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Продается половина жилого дома (вертикаль) в Шушани. Площадь дома - 145 м2 (без учета тер…
$271,098
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Black Mount
Языки общения
English, Русский, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Дуплекс 6 комнат в Сутоморе, Черногория
Дуплекс 6 комнат
Сутоморе, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
ID-2294 Продается видовой дуплекс с большим участком в Сутоморе, Заградже Описание об…
$207,221
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Общине Бар, Черногория

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти