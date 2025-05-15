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Склады в Штефане-Водском район, Молдова

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1 объект найдено
Склад 1 204 м² в Талмазы, Молдова
Склад 1 204 м²
Талмазы, Молдова
Площадь 1 204 м²
Готовый складской комплекс  Площадь: 1260 м² | Участок: 67 соток | Фасад: 90 м | Цена: $5…
$615,583
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