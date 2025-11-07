Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Молдавия
  3. Штефан-Водский район
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Штефане-Водском район, Молдавия

4 объекта найдено
Аренда стоматологического кабинета в самом центре города! в Талмазы, Молдавия
Аренда стоматологического кабинета в самом центре города!
Талмазы, Молдавия
Площадь 350 м²
Аренда стоматологического кабинета в самом центре города! Предлагается в аренду просторно…
Площадь 350 м²
$4,200
$4,200
Аренда офисного этажа в БЦ "Вузовский" | 8 этаж | 500 м² в Талмазы, Молдавия
Аренда офисного этажа в БЦ "Вузовский" | 8 этаж | 500 м²
Талмазы, Молдавия
Аренда офисного этажа в БЦ "Вузовский" | 8 этаж | 500 м² 📍 Закрытая территория | Вид на мор…
$5,000
$5,000
Инвестиционный объект в самом сердце Одессы — здание 918,6 м² с проектом бутик-отеля от Ribas в Талмазы, Молдавия
Инвестиционный объект в самом сердце Одессы — здание 918,6 м² с проектом бутик-отеля от Ribas
Талмазы, Молдавия
Площадь 918 м²
Инвестиционный объект в самом сердце Одессы — здание 918,6 м² с проектом бутик-отеля от Riba…
Площадь 918 м²
$705,436
$705,436
Склад 1 204 м² в Талмазы, Молдавия
Склад 1 204 м²
Талмазы, Молдавия
Площадь 1 204 м²
Готовый складской комплекс  Площадь: 1260 м² | Участок: 67 соток | Фасад: 90 м | Цена: $5…
Площадь 1 204 м²
$615,583
$615,583
