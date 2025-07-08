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Жильё в Xochitepec, Мексика

дома
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4 объекта найдено
Дом 3 спальни в Xochitepec, Мексика
Дом 3 спальни
Xochitepec, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Santa Fe: Модель 121.93 м2.Удобства: детские игры, теннисный корт, баскетбол, футбол, тренаж…
$1,70 млн
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Дом 1 спальня в Alpuyeca, Мексика
Дом 1 спальня
Alpuyeca, Мексика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Это возможность, которую вы искали, чтобы иметь свой собственный загородный дом! Земля: 485 …
$1,50 млн
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Дом 1 спальня в Alpuyeca, Мексика
Дом 1 спальня
Alpuyeca, Мексика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Это возможность, которую вы искали, чтобы иметь свой собственный загородный дом! Земля: 485 …
$1,50 млн
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TekceTekce
Дом 2 спальни в Xochitepec, Мексика
Дом 2 спальни
Xochitepec, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
М2 земли: 900Строительство м2: 209 Красивый дом уровня, состоящего из следующих характеристи…
$3,53 млн
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Параметры недвижимости в Xochitepec, Мексика

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