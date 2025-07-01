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Жильё в Tultepec, Мексика

дома
3
3 объекта найдено
Дом 2 спальни в Tultepec, Мексика
Дом 2 спальни
Tultepec, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
ОППОРТУНИТНАЯ КАЧЕСТВЕННОСТЬ М2 земельного участка: 97М2 постройки: 79.23 Красивый номер, об…
$1,19 млн
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Дом 2 спальни в Tultepec, Мексика
Дом 2 спальни
Tultepec, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Дом на продажу *Только граф *200 м2 террено55.59 m2 Строительство Дом, который состоит из:P.…
$948,150
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Дом 4 спальни в Santiago Teyahualco, Мексика
Дом 4 спальни
Santiago Teyahualco, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Дом, построенный на 3 уровнях Распределение: 4 спальни 1 ванная комната 1 парковка Обслужива…
$1,25 млн
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