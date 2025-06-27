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Жильё в Tlalnepantla de Baz, Мексика

Тлальнепантла
10
13 объектов найдено
Дом 3 спальни в Тлальнепантла, Мексика
Дом 3 спальни
Тлальнепантла, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 252 м²
Дом разработан на 2 уровнях, которые имеют следующие характеристики:-265 м2 земельного участ…
$2,84 млн
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Дом 3 спальни в Tlalnepantla de Baz, Мексика
Дом 3 спальни
Tlalnepantla de Baz, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Дом на продажу 600 м2 земельного участка 400 м2 строительного помещения 2 уровня имеет следу…
$4,93 млн
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Дом 5 спален в Tlalnepantla de Baz, Мексика
Дом 5 спален
Tlalnepantla de Baz, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Мы представляем впечатляющий дом для продажи, расположенный в Тлальнепантла, который предлаг…
$4,75 млн
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TekceTekce
Дом 2 спальни в Тлальнепантла, Мексика
Дом 2 спальни
Тлальнепантла, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 196 м²
Дом на продажу 160 М2 Terreno196.54 m2 Строительство Трехуровневая комната: N1 Парковка впер…
$4,59 млн
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Дом 3 спальни в Тлальнепантла, Мексика
Дом 3 спальни
Тлальнепантла, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
285,5 строительства. 150,0 земельных участков. Красивый и уютный дом, он имеет отличное расп…
$4,36 млн
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Дом 3 спальни в Тлальнепантла, Мексика
Дом 3 спальни
Тлальнепантла, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Дом построен на 2 уровнях, которые имеют следующие характеристики: 126 м2 земли, 152 м2 стро…
$2,76 млн
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Дом 7 спален в Тлальнепантла, Мексика
Дом 7 спален
Тлальнепантла, Мексика
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 288 м²
Он измеряет 120 метров земли и 288 метров строительных бумаг в порядке, публичное письмо все…
$6,30 млн
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Дом 3 спальни в Тлальнепантла, Мексика
Дом 3 спальни
Тлальнепантла, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 319 м²
Дом на продажу на частной улице и супер-хорошо расположен рядом со школами, торговыми центра…
$8,41 млн
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Дом 3 спальни в Тлальнепантла, Мексика
Дом 3 спальни
Тлальнепантла, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
159 м2 земли, 147 м2 строительства. Дом развился в 2 уровня, которые имеют следующие характе…
$3,76 млн
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Дом 4 спальни в Тлальнепантла, Мексика
Дом 4 спальни
Тлальнепантла, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 656 м²
Красивый дом расположен в красивом районе Тланепантла Эдо.мекс. Он имеет 656 м2 строительств…
$8,20 млн
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Дом 4 спальни в Тлальнепантла, Мексика
Дом 4 спальни
Тлальнепантла, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 287 м²
Дом для продажи, расположенный в тихом и безопасном районе Jardines de Santa Monica, в Тлане…
$7,00 млн
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Дом 3 спальни в Тлальнепантла, Мексика
Дом 3 спальни
Тлальнепантла, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Немедленная доставка Назначение 200.25 земля 200 строительство Домашняя комната в 2 уровнях,…
$3,94 млн
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Дом 5 спален в Tlalnepantla de Baz, Мексика
Дом 5 спален
Tlalnepantla de Baz, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Мы представляем впечатляющий дом для продажи, расположенный в Тлальнепантла, который предлаг…
$4,75 млн
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Типы недвижимости в Tlalnepantla de Baz

дома

Параметры недвижимости в Tlalnepantla de Baz, Мексика

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