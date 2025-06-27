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Жильё в Temixco, Мексика

дома
15
15 объектов найдено
Дом 4 спальни в Temixco, Мексика
Дом 4 спальни
Temixco, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 490 м²
Красивый винтажный минималистский стиль резиденции в рамках мошенничества. Строительство 490…
$7,99 млн
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Дом 5 спален в Temixco, Мексика
Дом 5 спален
Temixco, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 472 м²
Красивая резиденция из 5 спален с садом и бассейном с джакузи т: 525 м2 С: 472.Сад с бассейн…
$6,80 млн
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Дом 3 спальни в Lomas de Santa Clara, Мексика
Дом 3 спальни
Lomas de Santa Clara, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 298 м²
Добро пожаловать в Эпитом роскоши и комфорта в этом эксклюзивном списке нашей недвижимости. …
$6,59 млн
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TekceTekce
Дом 4 спальни в Temixco, Мексика
Дом 4 спальни
Temixco, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 359 м²
Прекрасная резиденция в минималистском стиле, чтобы освободиться от мошенничества. Строитель…
$8,95 млн
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Дом 3 спальни в Lomas de Santa Clara, Мексика
Дом 3 спальни
Lomas de Santa Clara, Мексика
Количество спален 3
Площадь 272 м²
T: 280 м2C: 272 м2PB: Парковка на 2 автомобиля. Алфавит оснащен фильтром и насосом, сад с гр…
$6,95 млн
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Дом 3 спальни в Temixco, Мексика
Дом 3 спальни
Temixco, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 277 м²
Продажа: 5 950 000 mxnLive роскошь и комфорт в Brisas de Cuernavaca! Расположенный в эксклюз…
$5,95 млн
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Дом 3 спальни в Pueblo Viejo, Мексика
Дом 3 спальни
Pueblo Viejo, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
T: 403 m2C: 350 m2 Резиденция для выпуска в подразделении Burgos, Temixco, Morelos. В одном …
$7,50 млн
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Дом 5 спален в Temixco, Мексика
Дом 5 спален
Temixco, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Прекрасная резиденция. Первый этаж: большая гостиная, столовая, боль, кухня, стиральная, зад…
$8,50 млн
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Дом 5 спален в Temixco, Мексика
Дом 5 спален
Temixco, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Прекрасная резиденция. Первый этаж: большая гостиная, столовая, боль, кухня, стиральная, зад…
$8,50 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Temixco, Мексика
Дом 4 спальни
Temixco, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 490 м²
Красивый винтажный минималистский стиль резиденции в рамках мошенничества. Конструкция 490 м…
$7,99 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Temixco, Мексика
Дом 4 спальни
Temixco, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 359 м²
Прекрасная резиденция в минималистском стиле, чтобы освободиться от мошенничества. Строитель…
$8,95 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Pueblo Viejo, Мексика
Дом 3 спальни
Pueblo Viejo, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
T: 403 m2C: 350 m2 Резиденция для выпуска в подразделении Burgos, Temixco, Morelos. В одном …
$7,50 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Lomas de Santa Clara, Мексика
Дом 3 спальни
Lomas de Santa Clara, Мексика
Количество спален 3
Площадь 272 м²
T: 280 м2C: 272 м2PB: Парковка на 2 автомобиля. Алфавит оснащен фильтром и насосом, сад с гр…
$6,95 млн
Оставить заявку
Дом 5 спален в Temixco, Мексика
Дом 5 спален
Temixco, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 472 м²
Красивая резиденция из 5 спален с садом и бассейном с джакузи т: 525 м2 С: 472.Сад с бассейн…
$6,80 млн
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Дом 3 спальни в Lomas de Santa Clara, Мексика
Дом 3 спальни
Lomas de Santa Clara, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 298 м²
Добро пожаловать в Эпитом роскоши и комфорта в этом эксклюзивном списке нашей недвижимости. …
$6,59 млн
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Параметры недвижимости в Temixco, Мексика

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