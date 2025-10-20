Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мексика
  3. Santa Maria Huatulco
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Santa Maria Huatulco, Мексика

La Crucecita
5
16 объектов найдено
Вилла в Bahia de Conejos, Мексика
Вилла
Bahia de Conejos, Мексика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 5 810 м²
Step into paradise with Lu Iba! Lu Iba meaning Villa in Heaven, a stunning beachfront villa …
$2,00 млн
Вилла в La Crucecita, Мексика
Вилла
La Crucecita, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 8 665 м²
Perched on a stunning cliffside, this exquisite oceanfront villa in Mirador Chahué, Huatulco…
$1,90 млн
Дом 3 спальни в La Crucecita, Мексика
Дом 3 спальни
La Crucecita, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 4 716 м²
Do you dream of owning an affordable, free standing, single family home that is close to eve…
$474,000
Вилла в Santa Maria Huatulco, Мексика
Вилла
Santa Maria Huatulco, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 79 953 м²
Located in Balcones de Tangolunda, Huatulco. Discover unparalleled luxury in this stunning o…
$1,40 млн
Вилла в Santa Maria Huatulco, Мексика
Вилла
Santa Maria Huatulco, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 10 986 м²
Hidden where the river meets the sea, with La Bocana’s wild Pacific backdrop and the raw bea…
$2,60 млн
Дом 3 спальни в La Crucecita, Мексика
Дом 3 спальни
La Crucecita, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 2 843 м²
Discover the epitome of luxury living at Delonix Single Family Homes, a gated community in t…
$395,000
Вилла в Santa Maria Huatulco, Мексика
Вилла
Santa Maria Huatulco, Мексика
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 7 945 м²
Casa Lupita: A fully accessible coastal paradise in Huatulco, Mexico. This stunning and trul…
$1,17 млн
Дом 2 спальни в La Crucecita, Мексика
Дом 2 спальни
La Crucecita, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 3 396 м²
Do you dream of owning an affordable, free standing, single family home that is close to eve…
$426,000
Дом 3 спальни в Santa Maria Huatulco, Мексика
Дом 3 спальни
Santa Maria Huatulco, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 2 150 м²
Located in La Bocana, Huatulco. Discover the ultimate coastal retreat in this fully furnishe…
$631,000
Вилла в Bahia de Conejos, Мексика
Вилла
Bahia de Conejos, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 14 965 м²
Located in the highly exclusive residential area of La Cañada, Residencial Conejos at Huatul…
$1,80 млн
Вилла в Bahia de Conejos, Мексика
Вилла
Bahia de Conejos, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 152 м²
Located in Residencial Conejos, Huatulco. Perched on a stunning cliffside overlooking the va…
$1,30 млн
Вилла в Santa Maria Huatulco, Мексика
Вилла
Santa Maria Huatulco, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 4 140 м²
Located in the prestigious Montecito Beach Village, La Bocana, Huatulco. Welcome to Villa So…
$1,95 млн
Дом 3 спальни в La Crucecita, Мексика
Дом 3 спальни
La Crucecita, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 684 м²
Located in Sector O, Huatulco. Dreaming of having your own piece of paradise, Casas Huazaacá…
$463,000
Вилла в Bahia de Conejos, Мексика
Вилла
Bahia de Conejos, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 691 м²
Oceanfront luxury located in Residencial Conejos, Huatulco. Perched on a breathtaking cliffs…
$1,70 млн
Вилла в Santa Maria Huatulco, Мексика
Вилла
Santa Maria Huatulco, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 6 050 м²
Discover beachfront bliss at Villa Positano, located in Cosmo Residences! Experience the epi…
$2,39 млн
Вилла в Santa Maria Huatulco, Мексика
Вилла
Santa Maria Huatulco, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 4 545 м²
Located in Tangolunda, Huatulco. Discover the ultimate beachfront retreat with this fraction…
$85,000
Типы недвижимости в Santa Maria Huatulco

виллы

Параметры недвижимости в Santa Maria Huatulco, Мексика

