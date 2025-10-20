Показать объекты на карте Показать объекты списком
Кондо в La Crucecita, Мексика
Кондо
La Crucecita, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 942 м²
Perched in one of Huatulco’s most sought-after gated communities, this beautiful condo offer…
$563,000
Кондо в La Crucecita, Мексика
Кондо
La Crucecita, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 729 м²
Welcome to Bacaandará – Refined Coastal Living by Tejón Beach Just steps from the sand, Baca…
$950,000
Вилла в Bahia de Conejos, Мексика
Вилла
Bahia de Conejos, Мексика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 5 810 м²
Step into paradise with Lu Iba! Lu Iba meaning Villa in Heaven, a stunning beachfront villa …
$2,00 млн
Кондо в La Crucecita, Мексика
Кондо
La Crucecita, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 425 м²
Located in Santa Cruz, Huatulco. This modern 2 bedroom, 2 - 2.5 bathroom condo boasts 1,405 …
$356,000
Кондо в La Crucecita, Мексика
Кондо
La Crucecita, Мексика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 457 м²
Embrace modern living in this beautifully designed 1-bedroom, 1 -bathroom condo at Altos Mon…
$137,000
Кондо в Santa Maria Huatulco, Мексика
Кондо
Santa Maria Huatulco, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 680 м²
Located in Arrocito, Huatulco. Experience the perfect balance of elegance and coastal tranqu…
$529,000
Вилла в La Crucecita, Мексика
Вилла
La Crucecita, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 8 665 м²
Perched on a stunning cliffside, this exquisite oceanfront villa in Mirador Chahué, Huatulco…
$1,90 млн
Дом 3 спальни в La Crucecita, Мексика
Дом 3 спальни
La Crucecita, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 4 716 м²
Do you dream of owning an affordable, free standing, single family home that is close to eve…
$474,000
Кондо в La Crucecita, Мексика
Кондо
La Crucecita, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 310 м²
Located in Santa Cruz, Huatulco. Where nature meets modernity in the ultimate paradise—offer…
$334,000
Кондо в La Crucecita, Мексика
Кондо
La Crucecita, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 141 м²
Located in a quiet residential area of Santa Cruz, Huatulco, the two-bedroom residences at E…
$305,000
Вилла в Santa Maria Huatulco, Мексика
Вилла
Santa Maria Huatulco, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 79 953 м²
Located in Balcones de Tangolunda, Huatulco. Discover unparalleled luxury in this stunning o…
$1,40 млн
Кондо в La Crucecita, Мексика
Кондо
La Crucecita, Мексика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 882 м²
Located in Santa Cruz, Huatulco. This modern 1 bedroom, 1 bathroom cozy studio offers 882 Ft…
$220,000
Кондо в Bahia de Conejos, Мексика
Кондо
Bahia de Conejos, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 104 м²
Located in the premier area of Huatulco, in the heart of Tangolunda Bay! Biulu Condos brings…
$249,000
Кондо в La Crucecita, Мексика
Кондо
La Crucecita, Мексика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 657 м²
Located in a quiet residential area of Santa Cruz, Huatulco, the one-bedroom residences at E…
$171,000
Вилла в Santa Maria Huatulco, Мексика
Вилла
Santa Maria Huatulco, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 10 986 м²
Hidden where the river meets the sea, with La Bocana’s wild Pacific backdrop and the raw bea…
$2,60 млн
Дом 3 спальни в La Crucecita, Мексика
Дом 3 спальни
La Crucecita, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 2 843 м²
Discover the epitome of luxury living at Delonix Single Family Homes, a gated community in t…
$395,000
Кондо в La Crucecita, Мексика
Кондо
La Crucecita, Мексика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 625 м²
Located in Chahue, Huatulco. This modern loft located in the newest development Cala Chahue …
$203,000
Кондо в La Crucecita, Мексика
Кондо
La Crucecita, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 814 м²
Located in Santa Cruz, Huatulco. Experience the ultimate coastal lifestyle in this move-in-r…
$319,000
Кондо в La Crucecita, Мексика
Кондо
La Crucecita, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 2 120 м²
Overlooking the breathtaking Santa Cruz Bay, this stunning 4-bedroom, 4.5-bathroom condo inv…
$619,000
Кондо в La Crucecita, Мексика
Кондо
La Crucecita, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 199 м²
Step into coastal luxury with this elegant 2 -bedroom, 1.5-bathroom loft-style condo at Alto…
$304,000
Кондо в La Crucecita, Мексика
Кондо
La Crucecita, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 954 м²
Discover Huatulco Condo Entre Nubes, a stunning development located in La Crucecita, Huatulc…
$220,000
Кондо в La Crucecita, Мексика
Кондо
La Crucecita, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 200 м²
Located on a peaceful street in the heart of Santa Cruz, this spacious 2-bedroom, 2-bathroom…
$290,000
Вилла в Santa Maria Huatulco, Мексика
Вилла
Santa Maria Huatulco, Мексика
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 7 945 м²
Casa Lupita: A fully accessible coastal paradise in Huatulco, Mexico. This stunning and trul…
$1,17 млн
Кондо в La Crucecita, Мексика
Кондо
La Crucecita, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 272 м²
Discover Meridian, located in the Sophisticated Center of Huatulco, Chahué! This exclusive d…
$316,000
Дом 2 спальни в La Crucecita, Мексика
Дом 2 спальни
La Crucecita, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 3 396 м²
Do you dream of owning an affordable, free standing, single family home that is close to eve…
$426,000
Студия 1 спальня в La Crucecita, Мексика
Студия 1 спальня
La Crucecita, Мексика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 420 м²
Located in a quiet residential area of Santa Cruz, Huatulco. The studio residences at Ekuá o…
$137,000
Кондо в Santa Maria Huatulco, Мексика
Кондо
Santa Maria Huatulco, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 530 м²
Located in the beach community of Arrocito, Huatulco. This 3 bedroom + flex room, 3 bathroom…
$595,000
Дом 3 спальни в Santa Maria Huatulco, Мексика
Дом 3 спальни
Santa Maria Huatulco, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 2 150 м²
Located in La Bocana, Huatulco. Discover the ultimate coastal retreat in this fully furnishe…
$631,000
Вилла в Bahia de Conejos, Мексика
Вилла
Bahia de Conejos, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 14 965 м²
Located in the highly exclusive residential area of La Cañada, Residencial Conejos at Huatul…
$1,80 млн
Вилла в Bahia de Conejos, Мексика
Вилла
Bahia de Conejos, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 152 м²
Located in Residencial Conejos, Huatulco. Perched on a stunning cliffside overlooking the va…
$1,30 млн
