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Жильё в Salamanca, Мексика

2 объекта найдено
Дом 2 спальни в Salamanca, Мексика
Дом 2 спальни
Salamanca, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 221 м²
144 м2 террено221,9 м2 Строительство Ницца дом 2 уровня Первый этаж: гостиная, кухня, спальн…
$1,80 млн
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Дом 2 спальни в Salamanca, Мексика
Дом 2 спальни
Salamanca, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Террено: 160 М2 Строительство: 113,76 м2 Красивая двухуровневая комната с бассейном 2 спальн…
$1,30 млн
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Параметры недвижимости в Salamanca, Мексика

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