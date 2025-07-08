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Жильё в Monterrey, Мексика

1 объект найдено
Дом 2 спальни в Монтеррей, Мексика
Дом 2 спальни
Монтеррей, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Красивый дом, расположенный в районе Каракола, который имеет следующие характеристики:-120м2…
$974,625
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Параметры недвижимости в Monterrey, Мексика

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