Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мексика
  3. Los Cabos Municipality
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Los Cabos Municipality, Мексика

2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Кабо-Сан-Лукас, Мексика
Дом 3 спальни
Кабо-Сан-Лукас, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Великолепный дом, расположенный на острове Санта-Катарина, который имеет следующие особеннос…
$172,380
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Дом 4 спальни в Сан-Хосе-дель-Кабо, Мексика
Дом 4 спальни
Сан-Хосе-дель-Кабо, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Красивый дом расположен в одном из лучших районов Нижней Калифорнии. Этот замечательный дом …
$171,985
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Los Cabos Municipality, Мексика

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти