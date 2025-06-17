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Жильё в Los Cabos Municipality, Мексика

2 объекта найдено
Кондо в Сан-Хосе-дель-Кабо, Мексика
Кондо
Сан-Хосе-дель-Кабо, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 205 м²
Опыт изысканной прибрежной жизни в Casa Blake, знаковом центре деревни Марина в Коста-Пальма…
$1,70 млн
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Пентхаус в Сан-Хосе-дель-Кабо, Мексика
Пентхаус
Сан-Хосе-дель-Кабо, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 3 770 м²
Этот пентхаус с 3 спальнями и 3,5 ванными комнатами предлагает 350,2 квадратных метра (3770 …
$1,63 млн
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Параметры недвижимости в Los Cabos Municipality, Мексика

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