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Жильё в Lerma, Мексика

дома
3
3 объекта найдено
Дом 3 спальни в Los Robles, Мексика
Дом 3 спальни
Los Robles, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 369 м²
410 М2 Terreno369 m2 Construction3 спальни главные с двойной ванной комнатой3 ванные комнаты…
$16,00 млн
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Дом 2 спальни в El Espino, Мексика
Дом 2 спальни
El Espino, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
ЗАПАДНОСТЬ ЗЕМЛЯ: 72Строительная площадь м2: 79,86Жилищный дом, имеющий следующие характерис…
$114,39 млн
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Дом 5 спален в Los Robles, Мексика
Дом 5 спален
Los Robles, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 200 м²
1200 м2 строительства5 спален с гардеробной 5 ванных комнат Панорамный лифт Умная кухняИнтел…
$39,00 млн
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