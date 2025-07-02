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Жильё в Ixtapaluca, Мексика

дома
6
6 объектов найдено
Дом 3 спальни в San Buenaventura, Мексика
Дом 3 спальни
San Buenaventura, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Земля: 73,39 м2, Строительство: 67,61 м2 Сан Буэнавентура Икстапалука Эдо. Только наличные М…
$1,02 млн
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Дом 2 спальни в Ixtapaluca, Мексика
Дом 2 спальни
Ixtapaluca, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
OPPORTUNITY VALUE1,100,000.00Коммерческая стоимость $1 501 500M2 земли: 60,03M2 строительств…
$1,10 млн
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Дом в Colonia General Manuel Avila Camacho, Мексика
Дом
Colonia General Manuel Avila Camacho, Мексика
Площадь 300 м²
Земля: 8000 м2, строительство: 300 м2 Мануэль Авила Камачо, Икстапалука, Штат МехикоДомовая …
$1,16 млн
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TekceTekce
Дом 3 спальни в Ixtapaluca, Мексика
Дом 3 спальни
Ixtapaluca, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
По назначению Немедленная доставкаКоммерческая стоимость: 1 018 800 Стоимость возможности: $…
$1,02 млн
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Дом 2 спальни в Ixtapaluca, Мексика
Дом 2 спальни
Ixtapaluca, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Дом расположен в Hacienda Las Palmas, который имеет следующие характеристики: 74 м2 земли, 9…
$1,11 млн
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Дом в Colonia General Manuel Avila Camacho, Мексика
Дом
Colonia General Manuel Avila Camacho, Мексика
Площадь 300 м²
Земля 8000 м2, строительство 300 м2 Дом и BodaCash Мы не продаем аукционы, мы продаем недвиж…
$1,16 млн
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Параметры недвижимости в Ixtapaluca, Мексика

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