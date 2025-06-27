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Дома в Huixquilucan, Мексика

Interlomas
22
38 объектов найдено
Дом 3 спальни в Huixquilucan, Мексика
Дом 3 спальни
Huixquilucan, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
Этот красивый дом на продажу, расположенный в эксклюзивном подразделении Ломас-де-лас-Пальма…
$12,06 млн
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Дом 4 спальни в Interlomas, Мексика
Дом 4 спальни
Interlomas, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 390 м²
Захватывающий дом на продажу в самом сердце Tecamachalco с роскошной отделкой и лучшими мест…
$15,00 млн
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Дом 3 спальни в Interlomas, Мексика
Дом 3 спальни
Interlomas, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 702 м²
Погрузитесь в эксклюзивное очарование Королевского леса через этот исключительный дом (495,1…
$25,89 млн
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TekceTekce
Дом 2 спальни в Interlomas, Мексика
Дом 2 спальни
Interlomas, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 510 м²
Красивый дом в реальном лесу с охраной 24 7 в комплекте домов высокого уровня в реальном лес…
$20,50 млн
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Дом 8 спален в Interlomas, Мексика
Дом 8 спален
Interlomas, Мексика
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 059 м²
1280 М2 Террено1059 м2 постройки8 спален8 ванных комнат4 Ванные комнаты SalaDining roomCocin…
$3,40 млн
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Дом 3 спальни в Interlomas, Мексика
Дом 3 спальни
Interlomas, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 408 м²
Красивый дом в Ломас-де-лас-Пальмас, состоящий из:-417.30 м2 земли - 408 м2 постройки - Кочи…
$15,00 млн
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Дом 5 спален в Interlomas, Мексика
Дом 5 спален
Interlomas, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 610 м²
Продажа: $ 4 200 000 $ 758 м2 земли 610 м2 строительства 120 м2 сад 5 спален с ванной комнат…
$4,20 млн
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Дом 6 спален в Naucalpan de Juarez, Мексика
Дом 6 спален
Naucalpan de Juarez, Мексика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 712 м²
Впечатляющий дом с красивым и большим садом С прекрасным видом на лес 1 квартал от экологиче…
$22,50 млн
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Дом 3 спальни в Huixquilucan, Мексика
Дом 3 спальни
Huixquilucan, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
Этот красивый дом на продажу, расположенный в эксклюзивном подразделении Ломас-де-лас-Пальма…
$12,30 млн
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Дом 4 спальни в Interlomas, Мексика
Дом 4 спальни
Interlomas, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 390 м²
Продажа: $9 600 000 мксн390 м2 строительства плюс терраса180 м2 земли4 спальни3,5 ванные ком…
$9,60 млн
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Дом 5 спален в La Herradura, Мексика
Дом 5 спален
La Herradura, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Хороший дом для продажи в Ломас-де-ла-Эррадура Расположен на очень хорошей улице Безопасная …
$11,00 млн
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Дом 3 спальни в Interlomas, Мексика
Дом 3 спальни
Interlomas, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 200 м²
900 м2 земли, 1200 м2 строительства. 3 спальни с возможностью четвертого4 ванных комнат7 пар…
$2,90 млн
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Дом 3 спальни в Interlomas, Мексика
Дом 3 спальни
Interlomas, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 345 м²
Хороший дом в районе с высокой прибавочной стоимостью, отличное расположение в нескольких ми…
$10,90 млн
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Дом 4 спальни в La Herradura, Мексика
Дом 4 спальни
La Herradura, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 520 м²
Это необыкновенный дом на 2 этажа плюс завод зала для вечеринок. Опубликованные цены и досту…
$15,99 млн
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Дом 3 спальни в Мехико, Мексика
Дом 3 спальни
Мехико, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 700 м²
616 м2 земли 700 м2 постройки3 спальни с гардеробной, террасой и основной с джакузи и паром3…
$19,90 млн
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Дом 4 спальни в Interlomas, Мексика
Дом 4 спальни
Interlomas, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 530 м²
Заботливые строители или инвизионисты, дом на реконструкцию с большими пространствами в 530 …
$14,40 млн
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Дом 4 спальни в La Herradura, Мексика
Дом 4 спальни
La Herradura, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 358 м²
Захватывающий и современный дом в лесах подковы Лесной вид454м2 террено358м2 Строительство Р…
$16,90 млн
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Дом 4 спальни в Interlomas, Мексика
Дом 4 спальни
Interlomas, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 384 м²
Дом расположен в подразделении Лас-Пальмас, которое имеет следующие характеристики: 271 м2 з…
$12,50 млн
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Дом 4 спальни в Interlomas, Мексика
Дом 4 спальни
Interlomas, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 119 м²
Продажа: 39 599 000 mxnViews гольф-поля | Расположенная в одном из самых эксклюзивных и безо…
$39,60 млн
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Дом 3 спальни в Мехико, Мексика
Дом 3 спальни
Мехико, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 415 м²
🏡 Дом на продажу в Tecamachalco - Большие и светлые пространства 🌞🌿Расположенный в одном из …
$11,70 млн
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Дом 4 спальни в La Herradura, Мексика
Дом 4 спальни
La Herradura, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 520 м²
Это необыкновенный дом на 2 этажа плюс завод зала для вечеринок. Опубликованные цены и досту…
$14,50 млн
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Дом 3 спальни в Huixquilucan, Мексика
Дом 3 спальни
Huixquilucan, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 610 м²
6 автомобилей 3 REC с террасой Terraza Garden Games Опубликованные цены и доступность могут …
$19,00 млн
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Дом 4 спальни в La Herradura, Мексика
Дом 4 спальни
La Herradura, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 520 м²
Это необыкновенный дом на 2 этажа плюс завод зала для вечеринок. Опубликованные цены и досту…
$14,50 млн
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Дом 3 спальни в Interlomas, Мексика
Дом 3 спальни
Interlomas, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 358 м²
Дом развивался на 2 уровнях, которые имеют следующие характеристики: 407 м2 земли, 358 м2 по…
$11,42 млн
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Дом 3 спальни в Interlomas, Мексика
Дом 3 спальни
Interlomas, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 510 м²
Красивый дом продается в Real Forest 500m земли 510m строительства3 спальни все с гардеробно…
$20,00 млн
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Дом 3 спальни в Interlomas, Мексика
Дом 3 спальни
Interlomas, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 383 м²
Красивый дом в горизонтальном кондоминиуме всего 12 домов, расположенных на закрытой улице с…
$10,40 млн
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Дом 7 спален в La Herradura, Мексика
Дом 7 спален
La Herradura, Мексика
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 220 м²
Отличная возможность приобрести дом в подкове с 24 часами безопасно. Дом имеет: 7 спален 7 п…
$26,89 млн
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Дом 4 спальни в Interlomas, Мексика
Дом 4 спальни
Interlomas, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 200 м²
Невероятный дом для продажи в Казначействе Lads PalmasIn подразделения Fuentes de las Lomas,…
$4,25 млн
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Дом 3 спальни в Huixquilucan, Мексика
Дом 3 спальни
Huixquilucan, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 249 м²
Этот красивый дом на продажу, расположенный в эксклюзивном подразделении Ломас-де-лас-Пальма…
$11,05 млн
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Дом 3 спальни в La Herradura, Мексика
Дом 3 спальни
La Herradura, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
265,5 м2 Конструкция 250 м2 Террено Дом, который состоит из:P.B: парковка, сад, доступ, преб…
$8,20 млн
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Параметры недвижимости в Huixquilucan, Мексика

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