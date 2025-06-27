Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мексика
  3. Interlomas
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Interlomas, Мексика

14 объектов найдено
Дом 4 спальни в Interlomas, Мексика
Дом 4 спальни
Interlomas, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 825 м²
Продажи: $ 38,000,000 mxn483.7 M2 Terreno825 m2 Construction4 GROUND FLOORSpa с: Плавательна…
$38,00 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Interlomas, Мексика
Дом 4 спальни
Interlomas, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 200 м²
Невероятный дом для продажи в Казначействе Lads PalmasIn подразделения Fuentes de las Lomas,…
$4,25 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Interlomas, Мексика
Дом 4 спальни
Interlomas, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 119 м²
Продажа: 39 599 000 mxnViews гольф-поля | Расположенная в одном из самых эксклюзивных и безо…
$39,60 млн
Оставить заявку
TekceTekce
Дом 4 спальни в Interlomas, Мексика
Дом 4 спальни
Interlomas, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 000 м²
Невероятный дом для продажи в Казначействе Lads PalmasIn подразделения Fuentes de las Lomas,…
$4,00 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Interlomas, Мексика
Дом 4 спальни
Interlomas, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 390 м²
Захватывающий дом на продажу в самом сердце Tecamachalco с роскошной отделкой и лучшими мест…
$15,00 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Interlomas, Мексика
Дом 3 спальни
Interlomas, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 495 м²
Пресейл = дом в эксклюзивном подразделении, расположенном в королевском лесу рядом с полем д…
$19,40 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Interlomas, Мексика
Дом 3 спальни
Interlomas, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 200 м²
900 м2 земли, 1200 м2 строительства. 3 спальни с возможностью четвертого4 ванных комнат7 пар…
$2,90 млн
Оставить заявку
Дом 8 спален в Interlomas, Мексика
Дом 8 спален
Interlomas, Мексика
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 059 м²
1280 М2 Террено1059 м2 постройки8 спален8 ванных комнат4 Ванные комнаты SalaDining roomCocin…
$3,40 млн
Оставить заявку
Дом 5 спален в Interlomas, Мексика
Дом 5 спален
Interlomas, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 610 м²
Продажа: $ 4 200 000 $ 758 м2 земли 610 м2 строительства 120 м2 сад 5 спален с ванной комнат…
$4,20 млн
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Interlomas, Мексика
Дом 2 спальни
Interlomas, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 510 м²
Красивый дом в реальном лесу с охраной 24 7 в комплекте домов высокого уровня в реальном лес…
$20,50 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Interlomas, Мексика
Дом 3 спальни
Interlomas, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 642 м²
Прекрасный дом на продажу 642 м2, расположен на частной улице в эксклюзивном районе Huixquil…
$17,80 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Interlomas, Мексика
Дом 3 спальни
Interlomas, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 702 м²
Погрузитесь в эксклюзивное очарование Королевского леса через этот исключительный дом (495,1…
$25,89 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Interlomas, Мексика
Дом 3 спальни
Interlomas, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 408 м²
Красивый дом в Ломас-де-лас-Пальмас, состоящий из:-417.30 м2 земли - 408 м2 постройки - Кочи…
$15,00 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Interlomas, Мексика
Дом 3 спальни
Interlomas, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 510 м²
Красивый дом продается в Real Forest 500m земли 510m строительства3 спальни все с гардеробно…
$20,00 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Interlomas, Мексика

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти