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Жильё в Идальго, Мексика

Пачука-де-Сото
8
Tulancingo de Bravo
3
42 объекта найдено
Дом 3 спальни в Huichapan, Мексика
Дом 3 спальни
Huichapan, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Много земли с размерами 1 981 м2, с застроенной площадью 210 мс. Захватывающая земля в район…
$1,55 млн
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Дом 3 спальни в Mineral de la Reforma, Мексика
Дом 3 спальни
Mineral de la Reforma, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
120 м2 земли, 165 м2 строительства. Дом разработан на 2 уровнях, которые имеют следующие хар…
$1,31 млн
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Дом 2 спальни в Zempoala, Мексика
Дом 2 спальни
Zempoala, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Хороший дом 2 уровня с возможностью расширения. Очень близко к школам и всем службам. Он сос…
$1,42 млн
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TekceTekce
Дом 2 спальни в Tepatepec, Мексика
Дом 2 спальни
Tepatepec, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 290 м²
Немедленная доставка По назначению Домашняя комната состоит из 2 уровней М2 земли: 180Строит…
$2,43 млн
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Дом 2 спальни в Пачука-де-Сото, Мексика
Дом 2 спальни
Пачука-де-Сото, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
ЗАПАДНОСТЬ ЗЕМЛЯ: 202.65Строительная площадь: 270Дом для продажи, который имеет следующие ха…
$4,13 млн
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Дом 3 спальни в Santiago Tulantepec, Мексика
Дом 3 спальни
Santiago Tulantepec, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 370 м²
- Возможность стоимостью $2,146,000-Charger стоимостью $2,682,500M2 земли: 859.15 Строительс…
$2,15 млн
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Дом 3 спальни в Tulancingo de Bravo, Мексика
Дом 3 спальни
Tulancingo de Bravo, Мексика
Количество спален 3
Площадь 240 м²
Тулансинго. Разработанный на двух уровнях, на площади 400 квадратных метров и с сужением 240…
$2,20 млн
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Дом 2 спальни в Mineral de la Reforma, Мексика
Дом 2 спальни
Mineral de la Reforma, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
М2 земли: 105Строительная м2: 96,25 Жилищный дом, который имеет следующие характеристики: - …
$1,02 млн
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Дом 3 спальни в Tula de Allende, Мексика
Дом 3 спальни
Tula de Allende, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Немедленная доставка Назначение105 метров земля110 метров строительство Дом, который состоит…
$1,27 млн
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Дом 3 спальни в Пачука-де-Сото, Мексика
Дом 3 спальни
Пачука-де-Сото, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 226 м²
ОППОРТУНИТНАЯ ЦЕННОСТЬ $2 835 000 Коммерческая стоимость $3 827 250226 строительство.140 зем…
$2,84 млн
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Дом 3 спальни в Пачука-де-Сото, Мексика
Дом 3 спальни
Пачука-де-Сото, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
180 строительство 180 земель. Красивый и широкий дом, он имеет отличное распределение, состо…
$2,93 млн
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Дом 6 спален в Acayuca, Мексика
Дом 6 спален
Acayuca, Мексика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Земельная поверхность 152 квадратных метра земли, построено 287 метров, два уровня Отличная …
$2,60 млн
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Дом 2 спальни в San Pedro Nopancalco, Мексика
Дом 2 спальни
San Pedro Nopancalco, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
ОППОРТУНИТНАЯ КАЧЕСТВЕННОСТЬ М2 земельного участка: 136М2 постройки: 164.4 Красивый номер, о…
$2,80 млн
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Дом 3 спальни в Cardonal, Мексика
Дом 3 спальни
Cardonal, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Дом на продажу - Атиталакия, Идальго - Отличная возможность! Расположение: Atitalachia, Hida…
$1,68 млн
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Дом 3 спальни в Пачука-де-Сото, Мексика
Дом 3 спальни
Пачука-де-Сото, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Просторный дом с коммерческим потенциалом в Пачуке, Идальго📐 Террено: 200 м2🏗 Строительство:…
$8,90 млн
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Дом 3 спальни в Santa Julia, Мексика
Дом 3 спальни
Santa Julia, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 253 м²
Дом расположен в районе Санта-Джулия, который имеет следующие характеристики: 170 м2 земли, …
$3,05 млн
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Дом 10 спален в Emiliano Zapata, Мексика
Дом 10 спален
Emiliano Zapata, Мексика
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 404 м²
Жилой дом Эмилиано Сапата на продажу Emiliano Zapata Hidalgo Первый этаж. Три отдела, каждый…
$2,16 млн
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Дом 5 спален в Apan, Мексика
Дом 5 спален
Apan, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 263 м²
Дом расположен в районе Лома Бонита, который имеет следующие характеристики: 400 м2 земли, 2…
$2,36 млн
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Дом 2 спальни в Mixquiahuala, Мексика
Дом 2 спальни
Mixquiahuala, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Дом в MIXQUIAHUALA NORTE, 2 спальни, 1 парковка, сад Очень широкая от: 216 земельных участко…
$1,19 млн
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Дом 6 спален в Пачука-де-Сото, Мексика
Дом 6 спален
Пачука-де-Сото, Мексика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 284 м²
Парковка, комната, столовая, с хорошим освещением, отличным расположением, главная спальня и…
$3,08 млн
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Дом 4 спальни в Zacualtipan, Мексика
Дом 4 спальни
Zacualtipan, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 468 м²
468,73 строительства.461,88 земельного участка. Красивый и широкий дом, он имеет отличное ра…
$2,80 млн
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Дом 3 спальни в San Antonio el Desmonte, Мексика
Дом 3 спальни
San Antonio el Desmonte, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Дом построен на 2 уровнях, которые имеют следующие характеристики: 120 м2 земли, 250 м2 стро…
$3,63 млн
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Дом 2 спальни в Tula, Мексика
Дом 2 спальни
Tula, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Земля: 130 Строительство: 105 Красивый дом на продажу, который имеет следующие характеристик…
$1,24 млн
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Дом 2 спальни в Пачука-де-Сото, Мексика
Дом 2 спальни
Пачука-де-Сото, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 153 м²
Единая возможность Прекрасный дом для продажи Fuentes del Valle Fractionation в Пачуке, Идал…
$2,30 млн
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Дом 3 спальни в Azoyatla, Мексика
Дом 3 спальни
Azoyatla, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
- Немедленно. По назначению дом развивался на 2 уровнях, которые имеют следующие характерист…
$2,19 млн
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Дом 6 спален в Tulancingo de Bravo, Мексика
Дом 6 спален
Tulancingo de Bravo, Мексика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
- Немедленно. Дом расположен в Алмикарском подразделении, имеющем следующие характеристики: …
$2,50 млн
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Дом 3 спальни в Pachuquilla, Мексика
Дом 3 спальни
Pachuquilla, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Дом расположен в подразделении Valle de las Star. Дом, который рассчитывает на первом этаже …
$1,40 млн
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Дом 6 спален в Acayuca, Мексика
Дом 6 спален
Acayuca, Мексика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 287 м²
152 м2 земли, 287 м2 строительства. Дом разработан на 2 уровнях, которые имеют следующие хар…
$2,60 млн
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Дом 3 спальни в Пачука-де-Сото, Мексика
Дом 3 спальни
Пачука-де-Сото, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Домашняя комната в безопасном, частном и тихом месте Сан-Мигель Поверхность земли: 174,48 m2…
$2,66 млн
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Дом 2 спальни в Cardonal, Мексика
Дом 2 спальни
Cardonal, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 172 м²
- Стоимость возможности 1 426 000.00 - Коммерческая стоимость $ 1946 490 М2 земли: 300 Строи…
$1,43 млн
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Типы недвижимости в Идальго

дома

Параметры недвижимости в Идальго, Мексика

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