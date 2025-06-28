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Жильё в Герреро, Мексика

Акапулько
9
19 объектов найдено
Дом 11 спален в Acapulco de Juarez, Мексика
Дом 11 спален
Acapulco de Juarez, Мексика
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 340 м²
5000 м2 земли1340 м2 строительства Двухместная главная спальня7 спальни с ванной комнатой и …
$5,50 млн
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Дом 6 спален в Puerto Marques, Мексика
Дом 6 спален
Puerto Marques, Мексика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 100 м²
Продажа: 2 000 000 долларов США Живая роскошь и эксклюзивность в Real Diamond, самом престиж…
$2,00 млн
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Дом 2 спальни в Tixtla de Guerrero, Мексика
Дом 2 спальни
Tixtla de Guerrero, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Дом, в котором есть все, кроме владельца📍 Влюбленные, Guerrero Tixtla - Lot 6, Apple 6, Modu…
$2,42 млн
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TekceTekce
Дом 4 спальни в Zihuatanejo, Мексика
Дом 4 спальни
Zihuatanejo, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 420 м²
Добро пожаловать в уникальную возможность приобрести впечатляющий дом с прямым доступом к пл…
$10,00 млн
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Дом 5 спален в Акапулько, Мексика
Дом 5 спален
Акапулько, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 497 м²
936.36 M2 Terreno745.11 м2 Строительная недвижимость в жилой зоне 2 уровней, с 5 спальнями, …
$9,84 млн
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Дом 4 спальни в Zihuatanejo, Мексика
Дом 4 спальни
Zihuatanejo, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 420 м²
Добро пожаловать в уникальную возможность приобрести впечатляющий дом с прямым доступом к пл…
$10,00 млн
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Дом 2 спальни в Chilapa de Alvarez, Мексика
Дом 2 спальни
Chilapa de Alvarez, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 691 м²
М2 земли: 1647.28Строительная м2: 6912 - Дом на уровне. ПА-Кокина-Сала- Столовая PB- 2 спаль…
$9,22 млн
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Дом 2 спальни в Акапулько, Мексика
Дом 2 спальни
Акапулько, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Домашняя комната площадью 62,78 м2 земли, 48,23 м2 постройки, состоит из гостиной, ванной ко…
$3,07 млн
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Дом 3 спальни в Чильпансинго, Мексика
Дом 3 спальни
Чильпансинго, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 315 м²
Alegre Vista: где начинаются лучшие истории 🏡💫Представьте, что вы просыпаетесь каждый день в…
$2,76 млн
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Дом 3 спальни в Акапулько, Мексика
Дом 3 спальни
Акапулько, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 261 м²
Дом на продажу * Только подсчитать *210 м2 земли, 261 м2 строительства. Хороший дом, который…
$2,56 млн
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Дом 3 спальни в Iguala, Мексика
Дом 3 спальни
Iguala, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
По назначению Немедленная доставка Дом расположен в муниципалитете Игуала, который имеет сле…
$2,05 млн
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Дом 3 спальни в Акапулько, Мексика
Дом 3 спальни
Акапулько, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 81 м²
ЗАПАДНОСТЬ ЗЕМЛЯ: 600,15М2 строительства: 81,84Дом, состоящий из;P.B:-Патио, бассейн для нар…
$3,62 млн
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Дом 7 спален в Акапулько, Мексика
Дом 7 спален
Акапулько, Мексика
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 627 м²
Дом построен на 2 уровнях, которые имеют следующие характеристики: 405 м2 земли, 627 м2 стро…
$4,19 млн
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Дом 2 спальни в Taxco, Мексика
Дом 2 спальни
Taxco, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 173 м²
Дом для продажи на продажу * Только подсчитать * 2101 м2 земли 173.32 м2 строительства Дом, …
$4,21 млн
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Дом 2 спальни в Taxco, Мексика
Дом 2 спальни
Taxco, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 293 м²
- Стоимость возможностей $1 698 433 - коммерческая стоимость $3 589 250 Отличная возможность…
$2,87 млн
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Дом 2 спальни в Акапулько, Мексика
Дом 2 спальни
Акапулько, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 176 м²
Дом на продажу в виллах Lomas de Mozimba - Acapulco, Guerrero✨ Комфорт, амплитуда и спокойст…
$2,94 млн
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Дом 90 спален в Акапулько, Мексика
Дом 90 спален
Акапулько, Мексика
Количество спален 90
Площадь 4 600 м²
Количество домов 30 объектов недвижимости с разной степенью прогресса работы • 9 домов на 99…
$5,07 млн
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Дом 4 спальни в Акапулько, Мексика
Дом 4 спальни
Акапулько, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 419 м²
По назначению Немедленная доставка Дом разработан в 3 уровня, которые имеют следующие характ…
$2,45 млн
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Дом 3 спальни в Акапулько, Мексика
Дом 3 спальни
Акапулько, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Дом на продажу в жилом кондоминиуме алмаз - Акапулько, Герреро✨ Живите или инвестируйте в од…
$2,12 млн
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Типы недвижимости в Герреро

дома

Параметры недвижимости в Герреро, Мексика

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